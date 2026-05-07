ୟୁପି ଟ୍ରକରୁ ମିଳିଲା ଚାରି କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ, 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ତିନିରୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ବରଗଡ ପୋଲିସ । ସୂଚନା ଦେଲେ ବରଗଡ ଏସପି ।
Published : May 7, 2026 at 7:37 AM IST
ବରଗଡ: ଟ୍ରକରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଡି ବସିଲା ବରଗଡ ପୋଲିସ । ତନଖି ବେଳେ 1914 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ସାଢ଼େ ତିନିରୁ ଚାରି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସହାଇ ମୀନା ।
ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଡଭା ପଟୁ ଝାରବନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ୟୁ.ପି. ନମ୍ବର ଥିବା ଟ୍ରକ ଯେଉଁଥିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଏହାପରେ ଟ୍ରକକୁ ଅଟକାଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଟ୍ରକରୁ 67ଟି ପ୍ୟାକେଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ ।
2 ଜଣ ଗିରଫ:
ତେବେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 1914 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ଏକ ଟ୍ରକ୍, ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଓ ଏକ କିଆ କାର୍ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କାଳୁ ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାରବନ୍ଧ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଶଙ୍କର ନାୟକ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କାହା କାହାର ସଂପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବରଗଡ଼ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଣ ଅପିଲ୍ କଲେ ଏସପି ?
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ନିଶା କାରବାରକୁ ରୋକିବାକୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଏସପି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରି ନିଶା ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରାଯାଉଛି l ବରଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ, ନିଶା କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜ ସମାଜକୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ ବରଗଡ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଏସପି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସହାଇ ମୀନା ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି l