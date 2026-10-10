ମାସେ ପରେ ମାଟିତଳୁ ବାହାରିଲା କଙ୍କାଳ, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୋହେଲା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଅମୃତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ରାଜେଶ ସରାପ
Published : October 10, 2026 at 9:31 PM IST
ବରଗଡ଼: ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ୍ର ପଣ୍ଡକିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ମୃତ୍ୟୁର ମାସେ ପରେ ମାଟିତଳୁ ବାହାର କରାଗଲା ମୃତକଙ୍କ ମରଶରୀର । ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଟି ତଳୁ କଙ୍କାଳ ବାହାର କରାଯାଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପଠାଯାଇଛି । ସୋହେଲା ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜ ଜମିରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହରେ ତାହାକୁ ମାଟିତଳୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୋହେଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣ୍ଡକିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଅମୃତ ବର୍ଗେ । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ମାସ ୮ ତାରିଖରେ ପଣ୍ଡକିପାଲି ଗ୍ରାମର ରଜନୀ ସାହୁ ଅମୃତ ବର୍ଗେଙ୍କୁ ବିଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ଅମୃତ ବିଲରେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ । ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅମୃତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ଜମିରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ।
ତେବେ ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପରେ ଏହି ମାମଲା ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି । ମୃତ ଅମୃତ ବର୍ଗେଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜଣାଇଥିବା ପରେ ଘଟଣାଟି ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ଏବଂ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅମୃତ ବର୍ଗେଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ରଜନୀ ସାହୁ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ଜଣାଇଲେ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ଭୟରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ କାହାକୁ କିଛି କୁହାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।ପରେ ଅମୃତଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୋହେଲା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇ ଅମୃତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଅମୃତ ବର୍ଗେଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସୋହେଲା ଥାନାରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆଜି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବକୁ ମାଟିତଳୁ ବାହାର କରାଯାଇ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଗ୍ରାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଅମୃତ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।"
ଏସ୍ପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିପାରିବ । ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ତଦନ୍ତରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଅମୃତ ବର୍ଗେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବଂ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଓ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ହିଁ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଏସପି ଜଣାଇଛନ୍ତି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବରଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ଆଗଲପୁର ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ କାର ଭିତରେ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ