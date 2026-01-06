ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା, ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଲେ ବରଗଡ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ
ଗତ ନଭେମ୍ବର 15, 2024ରେ 7 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ ବରଗଡ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ।
Published : January 6, 2026 at 6:24 PM IST
Minor Rape Murder Case ବରଗଡ: ବରଗଡ଼ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ । ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ କୋର୍ଟ । ସାତ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଗ । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଏହି ମାମଲାରୁ ଶୁଣାଣି କରି ବରଗଡ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ପୀଡିତା ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଣ ଥିଲା ମାମଲା ?
ଗତ 15 ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକାର ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଲଗ୍ନ ମୃତଦେହ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଗାଁଲୋକେ । ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି 35 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଗ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା l ପୋଲିସର ଜେରା ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଗ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ନାବାଳିକାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲା ।
ମାଛ ଧରିବାକୁ ଡାକି ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା:
ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଇକମାଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା । ପରେ 2 ନାବାଳକଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା । 7 ବର୍ଷୀୟ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଫୋପାଡି ଦେଇଥିଲା ମୃତଦେହ ।
ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଦାବି ଉଠିଥିଲା:
ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି ବିଶାଳ ରାଲି କରି ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏସପି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହାଇ ମୀନା ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିଲେ । ପଦ୍ମପୁର ଆଇଆଇସି ମମତା ନାୟକ ଏହି ଘଟଣାର ମାତ୍ର 20 ଦିନ ଭିତରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫରେନସିକ ପ୍ରମାଣ, ମେଡିକାଲ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଚାର ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 37 ସାକ୍ଷ୍ୟ, 55ଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଓ 27ଟି ହତ୍ୟା ସହ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା l
ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ କୋର୍ଟ:
ବରଗଡ଼ ପୋକ୍ସୋ ଅଦାଲତରେ ମାମଲାଟି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 26 /12/2025 ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା ଓ 6 ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ । ତେବେ ପୋକ୍ସୋ ଅନ୍ତର୍ଗତ ADJ cum Special courtର ବିଚାରପତି କିରନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି l
କେମିତି ଧରାପଡିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ?
ସରକାରୀ ଓକିଲ ଦ୍ୟୁତିଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଥିଲା । ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । 2 ନାବାଳକ ଶେଷଥର ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସହ ଦେଖିଥିବା କହିବା ପରେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ସେ ଦୋଷ ବି ମାନିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ, ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ
ଧଉଳି ପରେ ସହିଦନଗରରେ ଲଜ୍ଜା, ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ
ଧଉଳିରେ ଗୋପାଳପୁର ଘଟଣା ରିପିଟ୍: ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ କଡା ସମାଲୋଚନା
ବରଗଡ ଏସପି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହାଇ ମୀନା କହିଛନ୍ତି, ‘ 15 ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ଏହି ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଘଟିଥିଲା । ପୋଲିସ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାର କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶୀଦଣ୍ତରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ