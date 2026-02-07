ବରଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଗଡ଼ିଲା 2 ମୁଣ୍ଡ
ବରଗଡ଼ ହାଟପଦା ସାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର । ପୋଲିସର ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ।
Published : February 7, 2026 at 10:08 AM IST
Bargarh Group Clash ବରଗଡ଼: ବରଗଡ଼ରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ 2 ମୃତ । ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସହରର ହାଟପଦା ସାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ ୨ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଯୁବକ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ କଲେଜ ରୋଡକ ପ୍ରଦୀପ ଲୁହା ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦପାଲିର ସୁରଜ ବାରିକ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଘଟଣା ଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ସୁରଜଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ବରଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, 6 ଗିରଫ:
ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଶିପଡାଠାରେ ପୋଲିସର ଛାଉଣୀ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ବରଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶିବ ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି," ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯିବ । ପୋଲିସ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ରହିଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି । "
ବରଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ 2 ମୃତ:
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ହାଟପଦାଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ଯୁବକ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର 6 ଜଣ ଯୁବକ ପହଞ୍ଚି ହଠାତ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ l ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ନିର୍ଭୟରେ ଧାରୁଆ ଆସ୍ତ୍ରରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବରଗଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ଲୁହାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସହ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ସୁରଜ ଓ ଋତିକଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା l ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁରଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାଟପଦାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶିପଡାର ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏପରିକି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼