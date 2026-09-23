ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପିଇଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରା
ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ୍ କଟାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ) କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ୍ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : September 23, 2026 at 10:05 PM IST
Bargarh District PEO Vigilance, ସମ୍ବଲପୁର: ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ୍ କଟାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ) କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । ସେ ଗୌରେନ୍ମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆୟର ବୈଧ ଉତ୍ସଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଦ୍ବିବେଦୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଦାଲତକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା (Case No. 17, Dt: 23.09.2026) ରୁଜୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ ସମୟରେ କନ୍ଦାଗାଡ଼ ଗାଁ ରେ ପ୍ରାୟ ୬,୫୦୦ ବର୍ଗଫୁଟର ଦୁଇମହଲା କୋଠା, ଗାଇସିଲେଟ୍ରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ୮,୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟର ଚାରିମହଲା କୋଠା, କନ୍ଦାଗାଡ଼ରେ ୨,୪୦୦ ବର୍ଗଫୁଟର ଏକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ୧,୫୦୦ ବର୍ଗଫୁଟର ଏକ ଗୋଦାମ ଘର, ଗାଇସଲେଟ୍ ଓ କନ୍ଦାଗାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୫ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍, ୩,୦୫,୬୩୭ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋ, ୧ଟି ସ୍ୱରାଜ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ୪ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ, ପ୍ରାୟ ୩.୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ଓ ଗୃହୋପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି l
ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ ଏବଂ ଆୟ-ବ୍ୟୟର ହିସାବ ନିକାଶ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ) କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ବାସଭବନ, ବାସସ୍ଥାନ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ଗୋଦାମ ସମେତ ସମୁଦାୟ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ମାତ୍ର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ମାସିକ ବେତନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଅଧିକାରୀ ନିଜର, ପତ୍ନୀଙ୍କ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନାମରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜମି ପ୍ଲଟ୍, ଗାଡ଼ିମଟର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ବୀମା ଏବଂ ସେୟାର ବଜାର ନିବେଶ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ବରଗଡ଼ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଗୋଚର ଜମି ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବିବାଦ, ଜମିପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହାରିଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର