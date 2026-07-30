ETV Bharat / state

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ବେହାଲ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଶତାଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ

ବରଗଡ଼ ସହରରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ସଙ୍କଟଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ରାଜେଶ ସରାପ

Bargarh district lashed by heavy rain and cyclone, hundreds of houses damaged
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ବେହାଲ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଶତାଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 10:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

BARGARH CYCLONE DEVASTATION, ବରଗଡ଼: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବରଗଡ଼ ସହରରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ସଙ୍କଟଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଘରବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ସହ ଲୋକମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ବେହାଲ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଶତାଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ଉଡ଼ିଲା ଛାତ.. ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କାନ୍ଥ..

ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚକରକେନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା । ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସ ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କଚ୍ଚା ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଅନେକ ପରିବାର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବର୍ଷା ଓ ପବନ ମଧ୍ୟରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାତି କାଟିଥିଲେ ।

ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଘରବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ସହ ଲୋକମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଘରବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ସହ ଲୋକମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)


ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ରୋଷେଇ କରିବାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଅନେକ ପରିବାର ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଥିଲେ । ଏଭଳି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରଗଡ଼ର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ଆଗକୁ ଆସି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛି । ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସଂକଟ ସମୟରେ ଏହି ମାନବିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସ ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କଚ୍ଚା ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି।
ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସ ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କଚ୍ଚା ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। (ETV Bharat Odisha)


ଅନ୍ୟପଟେ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବହୁ ଗ୍ରାମରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବା ସହ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସ ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କଚ୍ଚା ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି।
ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସ ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କଚ୍ଚା ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। (ETV Bharat Odisha)


ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ତ୍ରିପାଲ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଚାଷଜମିର କ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉଠିଛି ।

ବରଗଡ଼ ସହରରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ସଙ୍କଟଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ବରଗଡ଼ ସହରରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ସଙ୍କଟଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି । (ETV Bharat Odisha)


ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନର୍ବାସ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଚକରକେନ୍ଦ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଲିଫ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l

ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଚକରକେନ୍ଦ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଲିଫ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l
ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଚକରକେନ୍ଦ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଲିଫ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଟ: ସାଳନ୍ଦୀ, ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟାରେ 5 ବ୍ଲକର 322 ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟାର ଚାପ: ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ, ସତର୍କତାରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼

TAGGED:

BARGARH BATYA
BARGARH CYCLONE DEVASTATION
ବରଗଡ଼ରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼
HEAVY RAIN CYCLONE IN BARGARH
BARGARH CYCLONE DEVASTATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.