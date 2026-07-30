ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ବେହାଲ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଶତାଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
ବରଗଡ଼ ସହରରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ସଙ୍କଟଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ରାଜେଶ ସରାପ
Published : July 30, 2026 at 10:20 PM IST
BARGARH CYCLONE DEVASTATION, ବରଗଡ଼: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବରଗଡ଼ ସହରରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ସଙ୍କଟଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଘରବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ସହ ଲୋକମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଉଡ଼ିଲା ଛାତ.. ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କାନ୍ଥ..
ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚକରକେନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା । ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସ ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କଚ୍ଚା ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଅନେକ ପରିବାର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବର୍ଷା ଓ ପବନ ମଧ୍ୟରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାତି କାଟିଥିଲେ ।
ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ରୋଷେଇ କରିବାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଅନେକ ପରିବାର ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଥିଲେ । ଏଭଳି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରଗଡ଼ର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ଆଗକୁ ଆସି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛି । ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସଂକଟ ସମୟରେ ଏହି ମାନବିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବହୁ ଗ୍ରାମରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବା ସହ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ତ୍ରିପାଲ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଚାଷଜମିର କ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉଠିଛି ।
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନର୍ବାସ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଚକରକେନ୍ଦ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଲିଫ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟାର ଚାପ: ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ, ସତର୍କତାରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼