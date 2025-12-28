କଂସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ କୃଷ୍ଣ-ବଳରାମ, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ
କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଉତ୍ସାହୀତ ଗୋପପୁରବାସୀ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଗୋପପୁର ଉତ୍ସବମୁଖର । ଶଖା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଓ ବାଳକ ପୁଅମାନେ ଗୀତ ନାଚ କରି ଗାଁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ।
Dhanu Yatra ବରଗଡ଼: ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସ ଓ ରାକ୍ଷସୀ କୃଷ୍ଣ-ବଳରାମଙ୍କ ହାତରେ ନିଧନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋପୁରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ଘରେ ଘରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ପୁଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି । କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଗୋପପୁରବାସୀ ଉତ୍ସାହୀତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ।
ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମଥୁରାନଗରୀରେ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା, ପରେ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ନିଧନ ଖବରକୁ ନେଇ ପାରିଷଦବର୍ଗ ସହ ଆପାତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଗୋପପୁରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଖେଳା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାମଳାର୍ଜୁନ ଭଞ୍ଜନ, କଳୀୟ ଦଳନ, ବିଶ୍ଵରୂପ ଦର୍ଶନ ଓ ଗୋପୀଙ୍କ ଦଧି ବିକା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଧନୁଯାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ:
ଧନୁଯାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଗୋପପୁରର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ନିଆରା । ସତେ ଯେପରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା । ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଡ଼ଭାଇ ବଳରାମ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ନନ୍ଦଉଆସରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଗୋପପୁରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଗୋପପୁର ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଘରେ ଝୋଟି ଚିତା ପଡିଛି । କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ପାଦଧୋଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋପବାସୀ ।
ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ କୃଷ୍ଣ-ବଳରାମ:
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଗୋପପୁର ଉତ୍ସବମୁଖର ଥିବା ବେଳେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଶଖା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଓ ବାଳକ ପୁଅମାନେ ଗୀତ ନାଚ କରି ଗାଁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କ ସହ ଖେଳକୁଦରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଲୁଚିଲୁଚି ମାଟି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ଏପଟେ କଂସଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ପୁତନା, ବକା, ସକଟା, ତୃଣା ଓ ଧେନୁକା, କପଟ କରି କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋପପୁର ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ସବୁପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ମଥୁରାରେ ମହାରାଜ କଂସ ସୈନ୍ୟସାମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦିଗବିଜୟରେ ବାହାରି ଥିବା ବେଳେ ବାଣାସୁରକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋପପୁରରେ ଅଭିନିତ ହୋଇଥିଲା । ଧନୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୋପପୁର କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଅମ୍ବାପାଲି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଗାଁରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦୂରଦୁରାନ୍ତରୁ ଆସି ବେସ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ମଥୁରା ନଗରୀରେ ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ଯୁତ କରି ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦିକରି ରଖିଛନ୍ତି କଂସ । ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରଛନ୍ତି ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ସହ ମଥୁରାବାସୀ । ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋପପୁରରୁ ଖବର ଆସିଛି ଯେ, କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ହାତରେ ଷଡ଼ମଲ୍ଲ ସହ ପୁତୁନା ରାକ୍ଷସୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାରାଜ କଂସ । କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋପପୁରକୁ ଚିତାଉ ପଠାଇଛନ୍ତି । ରାଣୀ ପଦ୍ମବତୀ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଓଷା କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଶତଭାର ପଦ୍ମ ଆବଶ୍ୟକ । କାଳିନ୍ଦି ହ୍ରଦକୁ ପଦ୍ମ ତୋଳି ଗଲାବେଳେ କାଳୀୟନାଗ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବ । ଏହି ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାରାଜ କଂସ ଏବଂ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଓ ସାସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଛନ୍ତି ।
