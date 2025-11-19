ETV Bharat / state

ସରିଲା ଅଡିସନ: କଂସ ମହାରାଜାଙ୍କ ସମେତ 11 ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏଥର ଚମକିବ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା

ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୭୮ତମ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ । ନଭେମ୍ବର 24ରେ ହେବ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ । ଏଥର କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ସୁଶୀଲ ମେହେର ।

ବରଗଡ: ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ କଂସ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେବକୀ, ନାରଦ, ଚାଣୁର, ସାର୍ତ୍ତକୀ, ଅକ୍ରୁର, ବସୁଦେବ….। କମ୍ପୁଥିଲା ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ ହଲ । ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନୁହେଁ ଏକାଧିକ ଚରିତ୍ର । କେତେବେଳେ ଦେବକୀର କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭି ଯାଉଥିଲା ତ କେତେବେଳେ କଂସର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ ହଲ ଯେମିତି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱାପରର କଂସ ଦରବାର । ଏଠାରେ ଚାଲିଥିଲା କଳାକାର ଚୟନ । ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ ଲାଗି ହେଉଥିଲା ଅଡିସନ ।

ଡିସେମ୍ବର 24 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୭୮ତମ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ । ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ହେବ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ । ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ । ଏହି ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ କଳାକାର ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ତିନିଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ନୂତନ ଦକ୍ଷ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 15, 16 ଓ 17 ତାରିଖ ତିନିଦିନ ଧରି କଳାକାର ଚୟନ ପାଇଁ ଅଡିସନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋଟ 291 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ l

କଂସ ମହାରାଜାଙ୍କ ସମେତ 11 ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏଥର ଚମକିବ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା (Etv Bharat)

15 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା ଦେବକୀ, ନାରଦ, ଚାଣୁର , ମୁଷ୍ଟିକ, ସାର୍ତ୍ତକି, ବସୁଦେବ , ଅକ୍ରୁର ଏବଂ ଉଗ୍ରସେନ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ ହୋଇଥିଲା । 16 ତାରିଖ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାପତି ପାଇଁ ଓ 17 ତାରିଖ ଦିନ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ ହୋଇଥିଲା । 5 ଜଣ ଜୁରି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ । 18 ତାରିଖ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ କଳାକାରମାନଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରଯାଇଥିଲା ।

ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଆବେଦକ ସଂଖ୍ୟା

  • କଂସ ମହାରାଜ ପାଇଁ - 44
  • ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ - 33
  • ସେନାପତି ପାଇଁ - 74
  • ଦେବକୀ ପାଇଁ - 14
  • ନାରଦ ପାଇଁ - 20
  • ଚାଣୁର ପାଇଁ - 17
  • ସାର୍ତ୍ତକି ପାଇଁ - 10
  • ମୁଷ୍ଟିକ ପାଇଁ - 18
  • ବସୁଦେବ ପାଇଁ - 30
  • ଅକ୍ରୁର ପାଇଁ - 20
  • ଉଗ୍ରସେନ ପାଇଁ - 11
  • ମୋଟ - 291

କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରୁ 36 ଜଣ କଳାକାର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ l କଳାକାରଙ୍କ ଆଭିନୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଚାର କରି ଜୁରି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଶୀଲ ମେହେରଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ l କଂସ ସହିତ ଅନ୍ୟ 11 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏମାନେ ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଓ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ନୂତନ କଳାକାର ଚୟନ କରାଯିବ ।

କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରା-

ଭାରତ ସ୍ୱାଧିନତାର ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଛି ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା । ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ବୃହତ ଖୋଲା ରଂଗମଞ୍ଚ ଭାବେ ପରିଚିତ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା 78 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । ତେବେ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ କିଏ ଓ କେଉଁଥି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହାର ଇତିହାସ ଉପରେ । ଅନ୍ୟାୟୀ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପତନ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପାୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ର ତତ୍କାଳୀନ ସଚେତନ ଲୋକମାନେ ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ । ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାପରେ ୧୯୪୮ ରେ ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହାକୁ ବରଗଡ଼ର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଚକ୍ରଧର ନାୟକ, ଚନ୍ଦ୍ରୁ ଗୌନ୍ତିଆ, ଗୌନ୍ତିଆ ରଘୁମଣୀ ଦାଶଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବରଗଡ଼ର ଭୌଗଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ । ବରଗଡ଼ ବନାମ ମଥୁରା, ଅମ୍ବାପାଲି ବନାମ ଗୋପପୁର, ଜୀରା ନଦୀ ବନାମ ଯମୁନା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ପୁରାଣ ବଣ୍ଣିତ କଥାକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା । ଅସତ୍ୟକୁ ପରିହତ କରି ସତ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ୧୯୪୮ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖ ପୌଷ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ନିରବଛିନ୍ନ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ 2020 ଓ 2021 ଦୁଇବର୍ଷ ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ନଚେତ 1948 ମସିହାରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ଆସୁଛି ।

ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ହାତକୁ ନେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ

ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବା ପରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୦୩ ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା । ଏହାପରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କି ଭାରତ ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା । ତେବେ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କୌଣସି କଳାକାର ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଉନଥିଲେ । ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରି ଧନୁଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ମନରଂଜନ ପାଇଁ ଆଖ ପାଖ ଗାଁ ରୁ ଆସୁଥିବା ସଂଚାର କଳା ବା ଗାହାକ ବାହାକ ଏକ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା । ଏବେ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ଭାରତ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ କଳାକାର ଆସି ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଂଜନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଆଖ ପାଖ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ବରଗଡ଼କୁ । ଧିରେ ଧିରେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ବ୍ୟାବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳି ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଧନୁଯାତ୍ରା ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ପରେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ।

ବରଗଡର ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା : ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନାଟକୀୟ ମହାକାବ୍ୟ

ବରଗଡ ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଏମିତି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ଯାହା ଇତିହାସ, ଧର୍ମ, ନାଟ୍ୟକଳା ଓ ଲୋକସଂସ୍କୃତିର ଭବ୍ୟ ପରିଚୟ ଅଟେ । 77 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଏହି ଲୋକନାଟ୍ୟକଳା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୋଲାମାଞ୍ଚ ନାଟକ ବୋଲି ପରିଚିତ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ । ଧନୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବରଗଡ ସହର ମଥୁରା ନଗରୀ, ଅମ୍ବାପାଳି ଗୋପାପୁର ଓ ମଝିରେ ଥିବା ଜୀରା ନଦୀ ଜମୁନା ନଦୀର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ କଂସର ରାଜୁତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥାନ୍ତି। କଂସ ମଞ୍ଚରେ କଂସ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି ଦଣ୍ଡିତ । ଧନୁଯାତ୍ରାର ଏହି 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏବଂ ବେପାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଶୁ-ମହିଳା-ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ପାଲଟିଯାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାର । ସମସ୍ତେ ଏହି ଖୋଲା ନାଟକର ଅଂଶ ହୋଇଯାନ୍ତି ।

କୃଷ୍ଣ ଳୀଳା ଓ କଂସ ବଧ କାହାଣୀକୁ ଆଧାରରେ ହୁଏ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ନାଟକ

  • ନାଟକ ପାଇଁ କୌଣସି ବନ୍ଦ ମଞ୍ଚ ନାହିଁ। 5 କିଲୋମିଟର ପରିଧିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ ମଞ୍ଚ
  • ସମଗ୍ର ବରଗଡ ସହର ପାଲଟିଯାଏ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ । କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ସୈନିକ ହାତୀ, ଘୋଡା, ଓଟ ଆଦି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଓ ପୁରାତନ ରାଜକୀୟ ଯୁଗକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି ।
  • ରାଜା କଂସ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ସହର ପରିକ୍ରମା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେହି ଦ୍ଵାପର ଯୁଗକୁ ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ ।
  • ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ଲୀଳାମୂର୍ତ୍ତି ଅମ୍ବାପାଳି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ , ନନ୍ଦଘର ଉଛବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ଦହିହାଣ୍ଡି ଚୋରୀ , ଗୋପୀଗୋପାଙ୍ଗ ସହିତ ରାସଲୀଳା , ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ , ବସ୍ତ୍ର ହରଣ , ନାବକେଳି , ପୂତନା ସହିତ ଅନେକ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ବଦ୍ଧ ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ-ବଳରାମଙ୍କ ମଥୁରା ଯାତ୍ରା ଆଦି ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ଵାପର ଯୁଗର ଭ୍ରମି ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ସେହିପରି ବରଗଡ ସହରରେ ରାଜା କଂସଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ “କଂସ ଦରବାର” ସଜାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି, ନିୟମ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ସନ୍ଦେଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା , ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା , ବିଜୁଳି କନ୍ୟା , ରୁଷୀୟ ମୁନୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର , ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଗୋପପୁର ପ୍ରେରଣ କରିବା , ରଙ୍ଗସଭା ଆୟୋଜନ , କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ କଂସଙ୍କ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ , ପୁଣି କଂସ ବଦ୍ଧ ଆଦି ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ 11 ଦିନ ଧରି ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ।

ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବ୍ୟାପାର ଓ ଲୋକସଂସ୍କୃତିର ମହାମେଳ

ଧନୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି। ଫଳରେ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ । ଛୋଟ ଗରିବ ପସରା ବେପାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବଡ ବେପାରୀ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି । ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ । ସେହିପରି ବୁଣାକାର , ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ, ମିନାବଜାର ବେପାରୀ, ଫୁଡ ଷ୍ଟଲ ବେପାରୀମାନେ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି । ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ , ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବା ସଂଚାର କଳା , ସଙ୍ଗୀତ ଆଦିର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଚାର ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୋଜଗାର ପାଇଥାନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେପରି ଆସାମର ବିହୁ , ପଞ୍ଜାବର ଭାଙ୍ଗଡା , ରାଜସ୍ଥାନ , କାଶ୍ମୀର ଆଦି ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ବଲପୁରୀ , ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଆଦି ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତି । ଯାହାକି ଲୋକକଳାର ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ ।

ଆଧୁନିକତା ସହିତ ପୁରାତନର ସମନ୍ୱୟ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ ,ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ସେଟ୍, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଲାଇଭ୍ କଭରେଜ୍ ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିଛି। ତଥାପି ପୁରୁଣା ରୀତି-ନୀତି, ସଂସ୍କାର ଓ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଆଜିଯାଏ ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି।

ବଡ଼ ମେଳା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ପାରିବାରିକ ଆକର୍ଷଣ

ଧନୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା, ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କ ,ଖେଳନା ମଣ୍ଡି, ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାର୍କେଟ୍, କଳାକୁଞ୍ଜ ଆଦିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ବରଗଡ ସହର । ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ବୟସର ଲୋକ ମନରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ପାଇଆନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଓ ନୂତନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆତୁର ହୋଇଯାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଲାଗିରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି 11 ଦିନ ଧରି ବରଗଡ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡିଥାଏ ।

ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ତତ୍ପରତା

ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ । ନିରାପତ୍ତା , ଯାତାୟାତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା, ଆଗନ୍ତୁକ ସହଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର, ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା , ଚୋରୀ ଡକାଯତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ।ସହର ଚାରିପଟେ ସିସି ଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଅସମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ କରାଯାଏ । ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ମାତ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ 2024 ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦିଆଗଲା । ଯାହାଦ୍ୱାରା ବରଗଡର ଧନୁଯାତ୍ରା ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଓ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇ ପାରିଥିଲା । ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରାର ବଜେଟ ପୂର୍ବରୁ 1.5 କୋଟି ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତମାନ ତାହା 4 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ; ଏହା ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଗୌରବ, ଲୋକନାଟ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଓ ସାମୂଦାୟିକ ଆସ୍ଥାର ଅପୂର୍ବ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ବରଗଡକୁ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଯାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏକତା, ନାଟ୍ୟକଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟର ଜୟ ଓ ଅସତ୍ୟ, ଅତ୍ୟାଚାରର ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଯାତ୍ରା ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟ ଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ବରଗଡ ମାଟିକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି । ଆଜି ବରଗଡର ଧନୁଯାତ୍ରା ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି ଓ ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ଗଣ୍ୟ କରାଯାଉଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ

