ଧନୁଯାତ୍ରା ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ, ମାସେ ପରେ ଗର୍ଜିବ ବରଗଡ
78ତମ ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ । ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ । ଗର୍ଜିବ କଂସଙ୍କ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ।
Published : November 25, 2025 at 2:27 PM IST
ବରଗଡ: ଗର୍ଜିବ କଂସର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ । ମଥୁରା ପାଲଟିବ ବରଗଡ, ଅମ୍ବାପାଲି ହେବ ଗୋପପୁର । ଜୀରା ନଦୀ ହେବ ଯମୁନା ନଦୀ । ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଲାଖେଳା ଓ କଂସ ବଧ ସଂଳାପ ନେଇଯିବ ପୌରାଣିକ ଯୁଗକୁ । 78ତମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୋମବାର ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଛି l ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖରୁ ବରଗଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ l ତେବେ ଠିକ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି l
ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ:
ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା ପରେ ବରଗଡ ହାଟପଦା ସ୍ଥିତ ସଞ୍ଚାର ପଡିଆରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯାଇ ଶୁଭସ୍ତମ୍ବ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି l ଏହି ଅବସରେ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଏଲ, ଏସପି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସହାଇ ମିନା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି ତଥା କଂସ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାର ସୁଶୀଲ ମେହେର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ l
ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି," ଧନୁଯାତ୍ରା ଲାଗି ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମନ୍ବୟରେ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି l ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି l ବରଗଡ଼ବାସୀ ନିର୍ଭୟରେ ସପରିବାର ସହ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ । ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବା ଯୋଗେଇବାକୁ ତତ୍ପର ଅଛି l"
ସଜାଗ ରହିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧନୁଯାତ୍ରା କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଓ ଯାତ୍ରାରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଏନେଇ ବରଗଡ଼ ଏସପି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସହାଇ ମିନା କହିଛନ୍ତି," ମାସକ ପରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ରହିଥାଏ । ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିଛି କିପରି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, କିପରି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୋକାଯିବ, ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ କରି ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଆଗୁଆ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବ । ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ l"
ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ:
ଚଳିତ ବର୍ଷ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଳାକାର ସୁଶୀଲ ମେହେର । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଏହି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି,"ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ । ମୋ ପାଇଁ ସେହି ପୁରୁଣା ସଂଳାପ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସଂଳାପ ନୂଆ ରହିବ, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ନୂଆ ରହିବ । ପୁରାଣର ଯେଉଁ ଗୁଢ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବି ।"
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା:
ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି," 78 ତମ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ଆମ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦେବୀ ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ସେଠାରୁ ଧ୍ୱଜା ଆଣି ହାଟପଦା ସ୍ଥିତ ସଞ୍ଚାର ପଡ଼ିଆଠାରେ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ l ଧନୁଯାତ୍ରାର ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଏଲ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବରଗଡ ଏସପି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାଇ ମିନାଙ୍କ କରକମଳରେ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ।"
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ସରିଲା ଅଡିସନ: କଂସ ମହାରାଜାଙ୍କ ସମେତ 11 ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏଥର ଚମକିବ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା
ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା, କଂସଙ୍କ ଅଟହାସ୍ୟରେ କମ୍ପିବ ମଥୁରା ନଗରୀ
ଧନୁଯାତ୍ରାରୁ ଅପହରଣ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ! ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 78ତମ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖୋଲା ଆକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରା । 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ଲୀଳାଖେଳା ଓ କଂସ ବଧ ଅଭିନୟ ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ