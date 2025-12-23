ରାତି ପାହିଲେ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା; 11ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ କଂସ ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜୁତି, ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ 200 କଳାକାର
ବୁଧବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି । 11 ଦିନ ଧରି କମ୍ପିବ ବରଗଡ଼ ସହର ।
Published : December 23, 2025 at 11:46 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 11:53 PM IST
ବରଗଡ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୌଷ ମାସରେ ସମଗ୍ର ବରଗଡ଼ ସହର ପାଲଟିଯାଏ ମଥୁରା ନଗରୀ ଓ ନିକଟବର୍ତୀ ଅମ୍ବାପାଳି ଗ୍ରାମ ଗୋପପୁରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଉଭୟ ବରଗଡ଼ ଓ ଅମ୍ବାପାଳି ମଝିରେ ବହିଯାଇଥିବା 'ଜୀରା ନଦୀ' ପାଲଟିଯାଏ 'ଯମୁନା ନଦୀ' । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପୌଷ ମାସରେ ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଖୋଲା 'ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଧନୁଯାତ୍ରା' । ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଶୁଲୀଳାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଥୁରାରେ କଂସବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର କାହାଣୀକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଦଘାଟିତ ହେବ ୭୮ତମ ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା । ଏନେଇ ସାରା ବରଗଡ଼ ସହର ଏବେ ଚଳଚଂଚଳ ହୋଇଉଠିଥିବା ବେଳେ ମଥୁରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋପପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଏଗାର ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଧନୁଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କଂସଙ୍କ ଭୂମିକା । ଏଠାରେ କଂସ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ (ପ୍ରୋଟାଗୋନିଷ୍ଟ) ଭାବେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି । କଂସଙ୍କ ଆଦେଶ, ଦରବାର, ଦଣ୍ଡ ଓ ରାଜଶାସନ—ସବୁକିଛି ନାଟକୀୟ ଭାବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଘଟିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଓ ନିଜକୁ ଗୋପପୁରର ନିବାସୀ ଭାବେ ଏହି ନାଟକରେ ମଜ୍ଜି ଯାଆନ୍ତି । ରାସ୍ତା, ହାଟ, ଘାଟ—ସବୁଠାରେ ନାଟକ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ଧନୁ ଯାତ୍ରାକୁ ସାଧାରଣ ନାଟକରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ ।
ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଶୁଲୀଳା—
ପୂତନା ବଧ, କାଳିୟ ଦମନ, ଗୋପବାଳକଙ୍କ ସହ ଲୀଳା—ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବିନା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବା ବିନାସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ କଳାକାର ମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସଂଳାପ ସହିତ ନିଜ ନିଜର କଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି l ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଲେସ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସ୍ତୁଷ୍ଟି କରିଛି ବରଗଡ଼ର ଏହି ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ l ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ, ସଂଲାପ ଓ ଲୋକସଂସ୍କୃତିର ମିଶ୍ରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରେ ।
ଧନୁଯାତ୍ରା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ-
ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଂସ୍କୃତି, ନାଟ୍ୟକଳା ଓ ସାମୂହିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ । ଦେଶ-ବିଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି । ବରଗଡ଼ର ଧନୁ ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଭାବେ ଆଜି ବିଶ୍ୱଦରବାରରେ ଏକ ଅଲଗା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଦୀର୍ଘ 78 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସିଥିବା ଏହି ମହାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ UNESCO ର cultural heritage tag ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ UNESCO ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି l
ବୁଧବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା-
ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବରଗଡର 78 ତମ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସାରା ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଥିବାବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ବିଶ୍ଵ ଦରବାରର ସାଜସଜ୍ଜା କାମ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ବରଗଡ଼ ପାଳଟି ଯିବ ମଥୁରା ନଗରୀ, ଅମ୍ବାପାଲି ପାଲଟିଯିବ ଗୋପପୁର ଏବଂ ଚିର ପ୍ରବାହିତ ଜୀରାନଦୀ ପାଲଟି ଯିବ ଜମୁନା ନଦୀରେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବରଗଡ଼ର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନୀତା ପାଲଟିଯିବେ ଏହି ସର୍ବବୃହତ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଂଗମଂଚର ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର । ବିଶ୍ଵ ଦରବାରର ଏହି ମହାମଂଚ ପାଇଁ କଳାକାର ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜୁଥିବା କଂସ ମହାରାଜ ଭୂମିକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂତନ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାର ସୁଶୀଲ ମେହେର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉଚ୍ଚକୋଟିର ସଂଳାପ ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏଥର ରାଜା ଦରବାରକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି-
ସେହିପରି ଗୋପପୁରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଓ ରାଧା ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ହାତୀ, ଘୋଡା, ଓଟ ସହିତ ସମସ୍ତ କଳାକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିରହିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ୨୨ରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଚରେ କଳାକାରାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଟକ ଅଭିନୀତ ହେବ । ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ନିଜ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଦ୍ଵାରା ତିନି ଗୋଟି ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିନ କରାଯିବ । କଂସ ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜ ଦରବାର ଜୈସଲମେର ଦୁର୍ଗ ପରି ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଯାହା 140 ଫୁଟ ଚଉଡା ଓ 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ରହିଥିବା ବେଳେ ରଙ୍ଗମହଲ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିରାଟ ଆକାରର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି l ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ରାଜା ଦରବାରକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି l ରାସ୍ତା ଘାଟକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଚଉଡା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି l
ଏଥର ୧୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜର୍ଜ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଝୁଲା ସହିତ ମୀନା ବଜାର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆସି ପହଂଚିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ୧୧ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଡରେ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନ ବଦଳରେ ଚାଲିବ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ରାଜୁତି । ବରଗଡ ହୋଇଯିବ ମହାରାଜା କଂସ ଙ୍କର ମଥୁରା ନଗରୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଡ ସହରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଲ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ନୁହେ ଏଠାରେ ଚାଲିବ କଂସ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ । ସେହିପରି ଅମ୍ବାପାଳି ହୋଇଯିବ ଗୋପପୁର ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଓ ଗୋପିଗୋପାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ହୋଇଯିବେ ବିଭୋର । ଏବେ ଠାରୁ ଅମ୍ବାପାଳି ବାସିନ୍ଦା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅମ୍ବାପାଳିକୁ ଗୋପପୁର ପରି ସଜାଡି ଦେଇ ଖୁଶିରେ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଐତିହାସିକ ମହୋତ୍ସବର ଗାରିମା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତଥା ସମଗ୍ର ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ଏବଂ ଧନୁଯାତ୍ରା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କମିଟି ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରତିଯୋଗୀତା, ସଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା, ଶ୍ରୀତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଶିବିର ଏବଂ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଅଲୋଚନା ଚକ୍ର । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ କୁଇଜ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କଳା ଶିକ୍ଷା ସହ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଗୁଡିକୁ ଲୋକଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବ 'ବାଲ ଧନୁଯାତ୍ରା '।
ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ-
କିପରି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ନହେବ ସେନେଇ ବରଗଡର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ମୃତୟନ କରାଯିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାକୁ one way କରାଯାଇଛି । ଚୋରୀ ଡକାଯତି ସହିତ କିପରି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଜ୍ୟାକଳାପ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସୂତି କରାଯାଇଛି । ବରଗଡ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ ଚୋର ମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ କରାଯିବ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେପରି ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ଚେନଲୁଟ ନହେବ ସେନେଇ ଅନେକ ମହିଳା ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଛଡାଯିବା ସହିତ କିପରି ଲୁଟପାଟ ନହେବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ସମାପନ ହେବ ସେନେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡି ସାରିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବ୍ୟାପକ ଫୋର୍ସ ସହିତ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ମୃତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସବୁ ଦିଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ରାଜ ଦରବାର, ନନ୍ଦ ଦରବାର, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । ରଙ୍ଗମହଲ ସାଜସଜ୍ଜା, ମଂଚ, ତୋରଣ, ଗେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଘୋଡା, ହାତି ଏବଂ ଓଟ ପହଞ୍ଚିସାରିଲେଣି । ଗୋପପୁରରେ ଏବଂ ମଥୁରା ନଗରୀରେ କଳାକାର ଆଖଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି । ତାପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି । 190ଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ 4ଟି ମଞ୍ଚରେ 11 ଦନ ଧରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟିମିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଅନୁଦାନ 1 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।"
ତେବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପୁଣି ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଉପଭୋଗ କରିବାପାଇଁ ବରଗଡବାସୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ଧନୁଯାତ୍ରାର ସେହି ଶୁଭ ମୂହୁର୍ତ୍ତକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ।
