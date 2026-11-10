ଖାଲି ପାଦରେ ୩୫ ହଜାର କି.ମି.ର ଯାତ୍ରା, ଆଖିରେ ମାନସରୋବରର ସ୍ୱପ୍ନ; ମନରେ ମାତାପିତାଙ୍କ ସେବାର ବାର୍ତ୍ତା
୧୦୫ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛନ୍ତି ଅଭିରାମ କୁମାର, ଚାରିଧାମ ଓ ୧୨ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ପରେ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ପହଞ୍ଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ; ଗାଁରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବିିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : November 10, 2026 at 8:01 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 8:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାଦରେ ନାହିଁ ଜୋତା, ହେଲେ ମନରେ ଅସୀମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଆଖିରେ ରହିଛି ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ହୃଦୟରେ ରହିଛି ମାନବିକତାର ଏକ ମହତ୍ ବାର୍ତ୍ତା। ଖାଲି ପାଦରେ ଦୀର୍ଘ ୩୫ ହଜାର କିଲୋମିଟରର ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିହାରର ଜଣେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ। ନାଁ ତାଙ୍କର ଅଭିରାମ କୁମାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚାରିଧାମ ଓ ୧୨ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରି ଶେଷରେ କୈଳାସ ମାନସରୋବରରେ ପହଞ୍ଚିବା। ହେଲେ ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥାର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜକୁ ମାତାପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ମନେ ପକାଇ ଦେବାର ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଦୀର୍ଘ ୧୦୫ ଦିନର ପଦଯାତ୍ରା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅଭିରାମ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିରାମ।
- ବିହାରରୁ ଆରମ୍ଭ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ୩୫ ହଜାର କିଲୋମିଟର
ବିହାରର ନାଳନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିହାର ଶରିଫ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଅଭିରାମ କୁମାର। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଏହି ଯୁବକ ନିଜର ଏକ ଅସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ମନୋହର ଲାଲ ଓ ମାଆ ଶ୍ରୀମତୀରାଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିରାମ ଗତ ୧୦୫ ଦିନ ଧରି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ନିଜର ଏହି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମୋଟ ୩୫ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ, ଅଜଣା ରାସ୍ତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ପାଦ ଅଟକିନାହିଁ, କି ସଂକଳ୍ପରେ ଆସିନାହିଁ କୌଣସି ଶିଥିଳତା।
- ଚାରିଧାମ, ୧୨ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପରେ ମାନସରୋବର
ଅଭିରାମଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ବ୍ୟାପକ। ଚାରିଧାମ ଦର୍ଶନ ସହ ଦେଶର ୧୨ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗରେ ମଥା ଟେକିବା ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ବଦ୍ରିନାଥ, ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଓ ରାମେଶ୍ୱରମ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ।
ସେହିପରି ସୋମନାଥ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ, ମହାକାଳେଶ୍ୱର, ଓଁକାରେଶ୍ୱର, କେଦାରନାଥ, ଭୀମାଶଙ୍କର, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେଶ୍ୱର, ବୈଦ୍ୟନାଥ, ନାଗେଶ୍ୱର, ରାମେଶ୍ୱରମ ଓ ଘୃଷ୍ଣେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀର ଯାତ୍ରା ପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଗନ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କୈଳାସ ମାନସରୋବର।
- ଯାତ୍ରା ପଛରେ ରହିଛି ମାତାପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା
ତେବେ ଅଭିରାମଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ତୀର୍ଥଦର୍ଶନ ନୁହେଁ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ନିଜ ମାତାପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
ଯେଉଁ ବାପାମାଆ ନିଜର ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଲାଳନପାଳନ କରି ବଡ଼ କରନ୍ତି, ବୟସର ଅପରାହ୍ଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସ୍ନେହ ଓ ଯତ୍ନ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି।
- ଯାତ୍ରା ପରେ ଗାଁରେ ଖୋଲିବେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ
ଅଭିରାମଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଜ ଗାଁରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ସେ। ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମିଳିବ ଆଶ୍ରୟ, ଯତ୍ନ ଓ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ।
ଅସହାୟ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ନଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ନେହ, ଆପଣାପଣ ଓ ଖୁସି ଭରିଦେବା ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି।
- ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହେଲେ ମନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭରସା
ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଆଦୌ ସହଜ ନଥିଲା। ବିହାରରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ମନରେ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ।
ଅଭିରାମଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେହି ସମୟରେ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, 'ଜଗନ୍ନାଥ, ତୋର ଲାଲା ଆସୁଛି ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭଲରେ ମୋତେ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେ।' ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ଏବେ ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅପାର ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି।
- ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଲଟିଛି ଯାତ୍ରାର ଶକ୍ତି
ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିରାମଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଏତେ କମ୍ ବୟସର ଯୁବକ କିପରି ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟରର ରାସ୍ତା ଖାଲି ପାଦରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି।
କେହି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ, ସ୍ନେହ ଓ ଭଲପାଇବା ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିରାମ।
- ମାନବିକତାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଗ୍କୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅଭିରାମ
ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟରର ରାସ୍ତା, ଅସଂଖ୍ୟ ଅଜଣା ମୁହଁ ଓ ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି। ତଥାପି ଅଭିରାମଙ୍କ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆସ୍ଥା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାନବିକତାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା।
ପାଦରେ ଜୋତା ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ମନରେ ହାର ମାନିବାର ଭୟ ନାହିଁ। ଗନ୍ତବ୍ୟ ମାନସରୋବର, ହେଲେ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନବିକତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ମାତାପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦରକାର। ଅଭିରାମଙ୍କ ୩୫ ହଜାର କିଲୋମିଟରର ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ହୁଏତ ଦିନେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ମାନବିକତା ଓ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବାର୍ତ୍ତା ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଯିବ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପକେଟ୍ ବୁକ୍ରୁ ଏଆଇ ଯୁଗ...୫୦ ବର୍ଷର ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରା, ପାଦଚିହ୍ନରୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ବାଘଙ୍କ ରହସ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର