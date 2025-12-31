ବାରଙ୍ଗର କୁବେର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଗିରଫ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ
ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ।
Published : December 31, 2025 at 4:28 PM IST
Odisha Vigilance ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ବାବୁ । ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । ଖାନତଲାସିରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଆଜି (ବୁଧବାର) ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ।
କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ:
ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ପେଶିଆଲ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇଟି ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ (୮୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ), ଉତ୍ତରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ୨-ବିଏଚକେ ଫ୍ଲାଟ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ ଗୋଟିଏ ବହୁମହଲା କୋଠା (୪,୮୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ) ସହିତ ୪ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ ଥିବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ।
ସେହିପରି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୫୬୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାରେ ମୋଟ ୩୬.୯୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜମା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତିନୋଟି ଲକର, ୭୩.୬୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ରାଶି ଓ ଗୋଟିଏ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିଜ ଘରୁ ୬.୨୦ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଆଲମାରୀର ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବରରୁ ୬୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
କାଲି ହୋଇଥିଲା ଚଢାଉ:
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ାଉରେ ୪ ଡିସିପି, ୭ ଇନିସପେକ୍ଟର, ASIଙ୍କ ସହ ୧୦ ଜଣ ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ ଥାନାର କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୨/୨୦୨୫ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ମାମଲାର ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ନେଣଦେଣ ସଂପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ କହିଛି ।
କଟକ,ବାରଙ୍ଗର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆୟବର୍ହିଭୂତସମ୍ପତ୍ତି ଖାନତଲାସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨ଟି ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ(୮୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ),ଉତ୍ତରାରେ ଏକ ୨ ବିଏଚକେ ଫ୍ଲାଟ,ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତଳ କୋଠା (୪,୮୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ),୪ଟି ପ୍ଲଟ୍,ସୁନା ୫୦୦ ଗ୍ରାମ,ନଗଦ ₹୭୨.୨୦/- ଲକ୍ଷ ଆଦି ରହିଛି। pic.twitter.com/Po7ogeiuFJ— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) December 30, 2025
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
ଭିଜିଲାନ୍ସ ରାଡାରରେ ମାଲକାନଗିରିର କୁବେର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଆୟଠାରୁ 232 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖି ବନ୍ଧାହେଲେ କୁବେର ରେଞ୍ଜର ରାଜେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ଥଇଥାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ପଶୁପାଳନ ଓ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ଲାବ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଭାବେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ପାଉଥିଲେ । ୧୯୯୭ରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସିନିୟର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ ବଦଳି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ । ୨୦୨୦ ମେ' ମାସରେ ସେ ଓଡିଶା ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍ଭିସ (ORS)କୁ ପଦୋନ୍ନତ୍ତି ପାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ୨୦୨୧ରୁ ୨୦୨୩ ଯାଏଁ ପିପିଲିରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଓ ପିପିଲି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଥିଲେ । ୨୦୨୩ ଜୁଲାଇରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ ବାରଙ୍ଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ୩୫ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତିନି କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର