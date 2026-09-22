ETV Bharat / state

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବରଗଡ଼ PEO କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ

ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ କଟାଭାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଇଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ:ରାଜେଶ ସରାଫ

Bargada PEO Kartikeswar Behera Under Vigilance Scanner
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ କଟାଭାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଇଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 11:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବରଗଡ଼: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟାଭାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ PEO (ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସଭବନ ସହିତ ଏକକାଳୀନ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି l


କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର କଟାଭାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ PEO ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ଫିରିଙ୍ଗିମାଲ ଓ ଗୌରେନମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଇନ୍-ଚାର୍ଜ PEO ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ । ଆଜି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଦାଲତର ଅନୁମତିରେ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତଲାସୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରର ୫ ଜଣ DSP, ୮ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୨ ଜଣ ASI ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ।



ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ

Bargada PEO Kartikeswar Behera Under Vigilance Scanner
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ PEO କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରା (ETV Bharat)
  • ଗାଇସିଲେଟ ନିକଟସ୍ଥ କନ୍ଦାଗଡ଼ରେ ଥିବା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବାସଭବନ
  • କନ୍ଦାଗଡ଼ରେ ଥିବା ୬ଟି କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ
  • କନ୍ଦାଗଡ଼ରେ ଥିବା ୩ଟି କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଗୋଦାମ
  • ଗାଇସିଲେଟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିବା ୪ ମହଲା କୋଠା
  • କନ୍ଦାଗାଡ଼ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର
  • କଟାଭାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା PEOଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଚେମ୍ବର


ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସୀ ଜାରି ରହିଛି । ତଲାସୀ ସମୟରେ କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି, ନଗଦ ଟଙ୍କା, ଦଲିଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି, ସେନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।

Bargada PEO Kartikeswar Behera Under Vigilance Scanner
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ PEO କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରା (ETV Bharat)

ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି । ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ ଏବଂ ତଲାସ ସମୟରେ ସଂଗୃହୀତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

Kartikeswar Behera
କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରା (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ୱର ବରାଡ଼ ଗିରଫ; ଆୟଠାରୁ ୧୦୦% ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ SC/ST ବିଭାଗର ଦୁଇ ଅଡିଟର, ୧୪,୩୮,୩୪୦ ଟଙ୍କା ଜବତ

1.15 କୋଟି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ମାମଲା; କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଇମ୍ତିୟାଜ୍ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼

TAGGED:

BARAGADA PEO VIGILANCE RAID
BARAGADA PEO KARTIKESWAR BEHERA
ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ
ବରଗଡ଼ ପିଇଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରା
ODISHA VIGILANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.