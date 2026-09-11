ବରଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ଆଗଲପୁର ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ କାର ଭିତରେ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା
ବରଗଡ-ସୋନପୁର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନାଏକ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ପ୍ରତିଦିନ ସୋନପୁର ଯାଉଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ । ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି 2 ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଜେଶ ସରାଫ
Published : September 11, 2026 at 10:29 AM IST
ବରଗଡ଼: ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନାଏକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା l ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୀନାଜୁରୀ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହୋଇଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ l 39 ବର୍ଷୀୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମୃତଦେହ ରକ୍ତଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ କାରର ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଖବର ପାଇ ଆଜି ସକାଳୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
କାର ଭିତରେ ଗୁଳି:
କାର ଭିତରେ ବନ୍ଧୁକର ଗୋଟିଏ ଖୋଖା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନାଏକଙ୍କ ଛାତିରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି l ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିଜେ କାର ଚଲାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛି ପୋଲିସ l
ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ:
ତେବେ ଘଟଣାଟି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାଟି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସୁଥିବାରୁ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲକୁ ହାତକୁ ନେଇଛି ଓ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି l
ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିଲେ ସୋନପୁର...
ବରଗଡ଼ ବରପାଲି ପୋଲିସ IIC ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନାଏକ ଆଗଲପୁରର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ଯିଏ କି କେବାଡ଼ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି l ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିକୁ ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆସୁଥିଲେ l ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରେ ଥିବା ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୂଜକ ଭାବେ ଥିଲେ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିଲେ l
ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ରାତିରେ 8 ଟାରେ ସେ ଘରୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବା ପରେ OD 15 A 8191 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ କାରରେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ l ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ କାର ଭିତରେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା l କାରଟି ଚୀନାଜୁରୀ ଠାରେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଟକୁ ମୁହଁ କରିଥିବାରୁ ସେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଟକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି l
ଭେଟିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ...ମିଳିଲା ମୃତଦେହ
ମୃତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଥାନାରେ ଦେଇଥିବା ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଫୋନ କରି ଚିନାଜୁରୀକୁ ଡାକିଥିଲେ ଭେଟ ପଡିବାକୁ l ତେବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରାତିରେ ଘରୁ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ବାହାରିପଡିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ l ରାତିରେ ଘରକୁ ନଫେରିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଚିନାଜୁରୀ ପଟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ରାସ୍ତାରେ କାର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ l
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା...ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ କରୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ:
ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏପରି ଗୁଳିମାରି ହତ୍ୟା କରିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି l ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ବିଜେପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରୀତା ସାହୁ ବର୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଥିବାବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ଉଭୟ ବରଗଡ଼ ଓ ସୋନପୁର ମିଶି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ପୁଅକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲା ବାପା
ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା; ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
ନିଶା-ଝଗଡା ଉଜାଡୁଛି ସଂସାର: ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୁଳି କଲା ସ୍ବାମୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ