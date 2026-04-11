ମେ' ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲିବ ବାରବାଟୀ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV BHARAT ODISHA)
କଟକ : କଟକରେ ଖୋଲିବ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ । କଟକର ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ନବନିର୍ମିତ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶିଘ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ସିଏମସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ, କମିଶନର କିରଣଦୀପ କୌରଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଆଜି (ଶନିବାର) ବୁଲି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 45ଟି ଦୋକାନ ଘର ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ବଳକା ଦୋକାନ ଘରଗୁଡିକୁ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ମେ' ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ମେୟର କହିଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାରବାଟୀ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ । ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବସିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ୟାୟୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଘର। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସହ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବସିକରି ଖାଇବା ସୁବିଧା ସହ, ପାଣି, ଲାଇଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଟୟଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାସହ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ପୂରା ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ।
ସିଏମସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ, କମିଶନର କିରଣଦୀପ କୌରଙ୍କ ସହ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଆଜି ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ବଳକା ଥିବା କାମକୁ ଶିଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ମେ' ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ କାମ ଶେଷ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋକାନ ଘର ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ କେହି ଦୋକାନ ଘର ନିଜ ନାଁରେ ନେଇ ଅନ୍ୟକୁ ଭଡ଼ା ଦେଲେ ଦୋକାନ ଘର ବାତିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ।
2023 ମସିହାରେ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । 2024 ମସିହାରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା । ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ । ସମୁଦାୟ 88ଟି ଦୋକାନ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 45ଟି ଦୋକାନ ଘର ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇସାରିଛି । ବଳକା ଦୋକାନ ଘର ଗୁଡିକୁ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟାଯିବ । ତେବେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ବ୍ୟବସ୍ୟାୟୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଘର ଓ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପାଇବେ ।
ଏହି ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ସହ ଚାଟ୍, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଓ କଫି ଷ୍ଟଲ୍ ରହିବ । ପ୍ରତିଦିନ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର, ଚଣ୍ଡିମନ୍ଦିରକୁ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ବୁଲି ଖାଦ୍ୟର ସ୍ବାଦ ନେଇ ପାରିବେ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବୋଲି ସିଏମସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ।
