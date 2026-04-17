ETV Bharat / state

ବାରବାଟୀ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ବିବାଦ; SOP ଚିରିଲେ ବିଧାୟିକା, କଡା ଜବାବ ରଖିଲେ ମେୟର

38ଟି ଦୋକାନ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏସଓପିକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମେୟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 17, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat


କଟକ: ବିବାଦରେ ବାରବାଟୀ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ । ରୌପ୍ୟନଗରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି । ଦୋକାନ ଆବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧଂଦେହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

SOP ଚିରି ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ-

ଏହି ନିୟମାବଳୀ କେବଳ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଦୋକାନ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ଏହା ପଛରେ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ ମନ୍ଦ ଉଦେଶ୍ୟ ଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଦୋକାନ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ CMC ଜାରି କରିଥିବା ନିୟମାବଳୀ ବା SOPକୁ ଚିରି ବିଧାୟିକା ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ପଦବୀକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ବିଧାୟିକା ଏଭଳି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ।


ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷା ବିବାଦ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ-

ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଚାକଚକ୍ୟ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାରବାଟୀ-କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ପକ୍ଷପାତିତା ନୀତିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ SOPକୁ ଚିରି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବିଧାୟିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, "CMC ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜଟିଳ ନିୟମାବଳୀ କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।"



ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ SOPକୁ ଚିରି ବିଧାୟିକା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମିଳିବା କଥା, ସେଠାରେ ୭ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର ଭଳି ସର୍ତ୍ତ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ CMC କମିସନରଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟକୁ ଅତିକମରେ ୩୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ । ଆବେଦନ ବେଳେ ଟ୍ରେଡ୍ ଓ ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନକରି, ଦୋକାନ ମିଳିବା ପରେ ଏହା ହାସଲ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ । ସ୍ଥାନୀୟ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଫର୍ମ ଓ ସୂଚନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉ ବୋଲି ସୋଫିଆ ଦାବି କରିବା ସହ ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସିଏମସି ମେୟର ସୁବାସି ସିଂ ଓ କମିଶନରଙ୍କୁ ସିଧା ସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।



ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ CMC ପକ୍ଷରୁ ଜାରି SOPକୁ ଚିରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପରେ, କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ମେୟର 'ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ' ଓ 'ବିବ୍ରତ ଅବସ୍ଥା' ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ।

ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଆବଣ୍ଟନ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ଏବଂ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କମିଟି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧି ବା ମେୟରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ । ସୋଫିଆ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ସେ ହୁଏତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ । ସେ ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟିକା, CMC ର ଅଧିକାରୀ ନୁହଁନ୍ତି ।"


ମେୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ତେବେ ବିଧାୟିକା କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ SOP କୁ ଚିରିବା ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ ।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟିକା ହୁଏତ ନିଜ ପଦବୀକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୋଫିଆ ଦୋକାନ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ନିଜର କୋଟା ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ଏହି ଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହ ସୋଫିଆ ସିଏମସିରୁ ବାର୍ଷିକ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ କରି ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ପୋଷୁଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁବାସ ।


38ଟି ଦୋକାନ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ନଗର ନିଗମ । ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ 24, 2026 ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ।

TAGGED:

CUTTACK MLA SOFIA FIRDOUS
MAYOR SUBHASH SINGH
FOOD COURT ALLOTMENT ISSUE
CUTTACK NEW FOOD PARADISE
BARABATI FOOD COURT SHOPS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.