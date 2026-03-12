ଜଳିଗଲା ବନ୍ତଳା ବଜାର, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ବ୍ୟାପିଲା ନିଆଁ
ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ନିଆଁରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବା ସହ ନିମିଶକ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ବଜାରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ।
Published : March 12, 2026 at 10:48 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
ଅନୁଗୋଳ: ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲା ବନ୍ତଳା ବଜାର । ଛକ ଉପରେ ଥିବା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନି ଦୋଷା ବନାଉ ଥିବା ବେଳେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ । ଯେଉଁ ନିଆଁରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବା ସହ ନିମିଶକ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ବଜାରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । କେହି କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁର ଆଁ ରେ ସବୁ କିଛି ହୋଇଥିଲା ଛାରଖାର ।
ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ହେବ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲାର ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକ ବନ୍ତଳା ଛକରେ ହଠାତ ଶୁଭିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ । କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜାଳି ଉଠିଥିଲା ଛକ ଉପରେ ଥିବା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ । ଆଉ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଏହି ନିଆଁ ସମଗ୍ର ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 10ରୁ 15ଟି ଦୋକାନକୁ ବ୍ୟାପୀ ଯାଇଥିଲା । ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜାଳି ଯାଇଥିଲା ପୁରା ବଜାର।
ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଦୋଷା ବନା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଆଉ ସେଇ ନିଆଁରେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବା ସହ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପୀ ଥିଲା । ଡ୍ରେସ ଦୋକାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଖବର ପାଇ ହଜାର ଲୋକେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେକୁ ନିଆଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନକୁ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଥାଏ । ଖବର ପାଇ ଅନୁଗୋଳ, ବନ୍ତଳା, ଜିନ୍ଦଲର ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେତେବେଳେକୁ ନିଆଁ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରାସ କରି ସାରିଥିଲା । ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଏଥିରେ କୌଣସି ଜୀବନ ହାନି ବା କେହି ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତି । ଯାହାର ଆକଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରାଜଧାନୀର ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ? ସୁପରମାର୍ଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ସତର୍କଘଣ୍ଟି, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 21 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲିଭିଲା ଲିଙ୍ଗିପୁର ସୁପରମାର୍ଟ ନିଆଁ, ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ