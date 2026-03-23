ଚୈତ୍ର ମାସ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଚଇତି ଘଟ ପୂଜା, ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସୁରେଶ
ଚୈତ୍ରରେ ଭକ୍ତମାନେ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଚଇତି ଘଟ ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଥାନ୍ତି । ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସୁରେଶ । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : March 23, 2026 at 9:14 AM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ବ ବହନ କରେ । ଏହି ମାସର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମହିଳାମାନେ ଘର ଲିପାପୋଛା କରି ଝୋଟି ଚିତା ଆଙ୍କନ୍ତି । ଏକାଠି ହୋଇ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ପଣା ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି । ପରିବାର ସୁଖଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ମନାସୀ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ଏହି ମାସରେ ଭକ୍ତମାନେ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ତଥା ଚଇତି ଘଟ ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଥାନ୍ତି । ମାନସିକଧାରୀମାନେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ମା'ଙ୍କ ଘଟକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି 'ଚଇତି ଘଟ' ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ଏହି ପରମ୍ପରା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଅନୁଆରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଇଗିଣି ଗ୍ରାମର ସୁରେଶ ମାଝୀ ।
ଚଇତି ଘଟ ପରମ୍ପରା:
ସୁରେଶ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି । କିନ୍ତୁ ପିଢି ପରେ ପିଢି ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିବା ଚଇତି ଘଟ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ସୁନା, ରୂପା, କଂସା ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରି ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବେଶରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମା'ଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରନ୍ତି । ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୈତ୍ର ମାସ ସାରା ସେ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବେଶରେ ଘଟ ଧାରଣ କରି ବୁଲିଥାନ୍ତି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯେପରିକି କଳାପଥର, ପର୍ଶୁରାମପୁର, ବଡ଼ବେରଣା, ସିମୋର, ତୁଳସୀପୁର, ବାଙ୍କୀ, ବୈଦେଶ୍ଵର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ପରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯିବେ । ପ୍ରତି ଦିନ ସେ 4ଟି ଗାଁ ବୁଲନ୍ତି ।
ପିଢି ପରେ ପିଢି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି:
ପରିବାର ଗ୍ରାମର ମା’ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ବେଳେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଏଥିପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଚାଲି ନାଚି ନାଚି ବୁଲିବା କେବଳ ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମ୍ଭବ । ଯିଏ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦେଲେ ତାହା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ସ୍ବଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର । ତଥାପି ଭକ୍ତି, ସମର୍ପଣରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ନାରାୟଣ ମାଝୀ ଓ ବାପା ବାସୁଦେବ ମାଝୀ ଘଟ ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରୁଥିଲେ । ବାପାଙ୍କ ପରେ ସେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ସୁରେଶ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜେଜେବାପା ଓ ବାପାଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ଏହି ଚଇତି ଘଟ ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମା'ଙ୍କ ମହିଲା ଗାନ କରୁଛି । ଆଗକୁ ମୋ ପରେ ମୋ ପୁଅ ଓ ନାତି ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବେ । ଆମ ଉପରେ ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ।"
ଏବେ ବାଙ୍କୀ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଘଟ ପରମ୍ପରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା କେବଳ ବାଇଗିଣି ଗ୍ରାମ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ତେଣୁ ଲୋକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସୁରେଶଙ୍କୁ ମା' ବାଇଗିଣି କାଳିଶୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି । କେବଳ ପରମ୍ପରା ଓ ମା'ଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେ ।
ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି:
ସେହିଭଳି ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଚଇତିଘଟ ତଥା ସୁରେଶଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଏଭଳି ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ନେଇ ବଡବେରଣା ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସୁରେଶ ନିଜ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖୁଛି ଯେ, ସେ ମା'ଙ୍କ ଚଇତି ଘଟ ଆଣି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲନ୍ତି । ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।" ସେହିପରି ଏଭଳି ହଜିଯିବାକୁ ବସିଥିବା ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
