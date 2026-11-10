ETV Bharat / state

ବଦଳିବ ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣର ଦୃଶ୍ୟପଟ: ୧୫ କୋଟିରେ ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବାଲୁକା କଳା ପାର୍କ

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବାଙ୍କି ମୁହାଣକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କରାଯିବ । ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଲାଗି ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Banki Muhana Beautification
ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 10, 2026 at 1:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Puri Banki Muhan: ପୁରୀ: ବଦଳିବ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣର ଦୃଶ୍ୟପଟ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କରାଯିବ । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଐତିହ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ସାମୁଦ୍ରିକ ବେଳାଭୂମିର ମଜା ନେବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ ଏକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳା ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଡଭେଞ୍ଚର ଗେମ୍, ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାୱ ରହିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଲାଗି ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି ।


ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ:

ବଦଳିବ ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣର ଦୃଶ୍ୟପଟ (ETV Bharat Odisha)
ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ତଥା ଓଟିଡିସି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର, ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣ ଉନ୍ନତିକରଣ ସହିତ ବାଲୁକା କଳା ପାର୍କ ସାଜିବ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ । ବାଲୁକା କଳା ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ୨ ରୁ ୩ ଏକର ଜାଗାରେ ଏହି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏଥି ସହ ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣରୁ ସହରର ବର୍ଜ୍ଯଜଳ କିଭଳି ବିଶୋଧନ କରାଯାଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଛଡାଯିବ ସେ ନେଇ ନୂତନ ରୂପରେଖ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ।
Banki Muhana Beautification
ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା (ETV Bharat Odisha)


ସ୍ବାଗତ କଲେ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ:

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁରୀକୁ ଏବେ ବହୁତ ପରିମାଣର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଛଡା ପୁରୀରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣ ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ।’

Banki Muhana Beautification
ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ:

ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ‘ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁ ଲାଗିଥିବା ନେଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି । ଏଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେଠାରେ ଥିବା ବିଚକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉ । ଏହା ଦ୍ବାରା ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଉକ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ଦେଖିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସେଠାରେ ଏକ ବାଲୁକା କଳା ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ପୁରୀର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି । ଏହି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳା ବିଷୟରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବେ ।’

Banki Muhana Beautification
ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)


କଣ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ?


ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି, ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଚ୍ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାଲୁକା କଳା ପାର୍କକୁ ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣ ବେଳାଭୂମି ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ବିନୋଦନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ସମ୍ପ୍ରତ୍ତି ଆସୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ୱାଟକୋ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୃହତ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଅତୀତରେ ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁ ଭାସି ଆସି ଲାଗିଥିଲା । ମାତ୍ର ସମ୍ପ୍ରତ୍ତି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନଟି ପୁରୀ ସହରର ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥ ପାଲଟିଛି । ତେଣୁ ଏହାର ଇତିହାସ ସଂପର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଆଲୋକର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏଥି ସହ କଳା ଓ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସ୍ଥଳ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ନିର୍ମିତ ହେବ ।

Banki Muhana Beautification
ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ (ETV Bharat Odisha)



‘କାଗଜପତ୍ରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନକରି ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଉ’

ପୁରୀର ବାସିନ୍ଦା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣ ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତି କରଣ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଥିବା ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୁମି ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଗତ ୨ ବର୍ଷ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବା ସହ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା । ହେଲେ ସେହି ପାର୍କ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ଖତ ଖାଉଛି । କେବଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କଲେ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ କାଗଜକଲମରେ ନ ହୋଇ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଉ । ଏହା ଦ୍ବାରା ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।’

Banki Muhana Beautification
ସମୁଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
ଆଲୋକୀକରଣ, ବେଳାଭୂମି ପରିକ୍ରମା ପଥ, ସୂଚନା ଫଳକ, ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବସିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ସୁଗମ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବେଳାଭୁମି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।


‘ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ’

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସବୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୌଚାଳୟ, ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ କରାଯିବ । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସେଠାରେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ ।’

Banki Muhana Beautification
ପୁରୀର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାଟିରେ ମିଶୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଇତିହାସର ଐତିହ୍ୟ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍‌’: ଏଇଠି ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ

ଗାଁକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନେଲେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ମଦ ପିଇ ଗାଁକୁ ଆସିବା ମନା, ନ ମାନିଲେ ୫ ହଜାର ଜରିମାନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ
ପୁରୀ ବାଲୁକା କଳା ପାର୍କ
BANKI MUHANA BEAUTIFICATION
PURI SAND ART PARK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.