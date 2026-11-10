ବଦଳିବ ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣର ଦୃଶ୍ୟପଟ: ୧୫ କୋଟିରେ ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବାଲୁକା କଳା ପାର୍କ
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବାଙ୍କି ମୁହାଣକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କରାଯିବ । ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଲାଗି ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 10, 2026 at 1:39 PM IST
Puri Banki Muhan: ପୁରୀ: ବଦଳିବ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣର ଦୃଶ୍ୟପଟ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କରାଯିବ । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଐତିହ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ସାମୁଦ୍ରିକ ବେଳାଭୂମିର ମଜା ନେବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ ଏକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳା ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଡଭେଞ୍ଚର ଗେମ୍, ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାୱ ରହିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଲାଗି ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି ।
ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ:
ସ୍ବାଗତ କଲେ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ:
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁରୀକୁ ଏବେ ବହୁତ ପରିମାଣର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଛଡା ପୁରୀରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣ ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ।’
ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ:
ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ‘ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁ ଲାଗିଥିବା ନେଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି । ଏଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେଠାରେ ଥିବା ବିଚକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉ । ଏହା ଦ୍ବାରା ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଉକ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ଦେଖିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସେଠାରେ ଏକ ବାଲୁକା କଳା ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ପୁରୀର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି । ଏହି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳା ବିଷୟରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବେ ।’
କଣ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ?
ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି, ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଚ୍ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାଲୁକା କଳା ପାର୍କକୁ ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣ ବେଳାଭୂମି ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ବିନୋଦନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ସମ୍ପ୍ରତ୍ତି ଆସୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ୱାଟକୋ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୃହତ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଅତୀତରେ ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁ ଭାସି ଆସି ଲାଗିଥିଲା । ମାତ୍ର ସମ୍ପ୍ରତ୍ତି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନଟି ପୁରୀ ସହରର ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥ ପାଲଟିଛି । ତେଣୁ ଏହାର ଇତିହାସ ସଂପର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଆଲୋକର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏଥି ସହ କଳା ଓ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସ୍ଥଳ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ନିର୍ମିତ ହେବ ।
‘କାଗଜପତ୍ରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନକରି ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଉ’
ପୁରୀର ବାସିନ୍ଦା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣ ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତି କରଣ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଥିବା ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୁମି ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଗତ ୨ ବର୍ଷ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବା ସହ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା । ହେଲେ ସେହି ପାର୍କ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ଖତ ଖାଉଛି । କେବଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କଲେ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ କାଗଜକଲମରେ ନ ହୋଇ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଉ । ଏହା ଦ୍ବାରା ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।’
‘ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ’
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସବୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୌଚାଳୟ, ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ କରାଯିବ । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସେଠାରେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମାଟିରେ ମିଶୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଇତିହାସର ଐତିହ୍ୟ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍’: ଏଇଠି ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ
ଗାଁକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନେଲେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ମଦ ପିଇ ଗାଁକୁ ଆସିବା ମନା, ନ ମାନିଲେ ୫ ହଜାର ଜରିମାନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ