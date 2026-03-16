ବିଜେଡ଼ିରେ ଦେବୀ ବିସ୍ଫୋରଣ; ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ
ମୁଁ ମୋର ମତ ସମଗ୍ର ଓଡିଶାର ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି । ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ମୁଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ।
Published : March 16, 2026 at 6:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଆଜି ହୋଇଛି ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ । ବିଜୁ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ । ବିଜୁ ଲିଗାସୀ କଥା କହି ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହେଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଅଜାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବ ବିଧାୟକ ।
ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ମୋର ମତ ସମଗ୍ର ଓଡିଶାର ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି । ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ମୁଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି । ମୋର ଭୋଟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ।'
ଦେବୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ ହେବା ସମୟରେ ମୋ ବାପା ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ପୀଡିତ । ସେହିପରି ଆମେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରୁ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କଲୁ । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରାଜନୀତି କଲୁ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି । ମୋର ମତ ଲୋଡ଼ା ନଯାଇ ମୋତେ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି । ହଜାର ହଜାର ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ମୁଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି । ମୋ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ।'
ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବିଜୁ ଲିଗାସିର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଲିଗାସିର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେହି ଆଧାରରେ ଭୋଟ ଦେଇଛି । କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ନୁହେଁ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଦଳର ସଭାପତି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚେତେଇବା ଓ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭୋଟ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱର ସ୍ୱର ସାଜି ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଖୁସି ହେବେ । ନେତା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦଳ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ।'
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମ ଦଳ । ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଦଳ । ବିଜେଡି ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆସିଥିଲା । ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ୱର ହୋଇ ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଯାହା ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଜୁ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ମତ ଦେଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭୁବନେଶ୍ୱର
