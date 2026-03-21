ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବାସଭଵନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ନିନ୍ଦା କଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀ
ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇ ଥିବା ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ:ନାରୟଣ ସାହୁ
Published : March 21, 2026 at 5:05 PM IST
କଟକ: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନେତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ବାଣ ଫୁଟା ଓ ହଙ୍ଗାମା ଯାହା କି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ବେଶ ସରଗରମ କରିଛି । ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇ ଥିବା ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ, ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହାଇଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବାଙ୍କୀର ୧୦ ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପ୍ରତିବାଦରେ କିଛି ଯୁବକ ସେଠାରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଅଭିନବ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ଓ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟ ୧୫ ରୁ ୨୦ ଜଣ ମଦ୍ୟପ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଟଙ୍କା ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତାପ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପାଲଟା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ । ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରମଣ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବାଦ ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ବିଜେଡି ଏବେ ନିଜ ନୀତି ଆଦର୍ଶରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲାଣି । ବିଶେଷ କରି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ସେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୋଟିସକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିବା ସହ ବିଜେଡିକୁ ଖୋଲା ଚାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "କାହାକୁ ହ୍ବିପ ଦେବା ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରୀକ । ଲାଗୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଘଟିଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି
ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଗୁଜୁରାଟୀ-ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ସରକାର: ବିଜେଡି
ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସୁବାସିନୀ; 'ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଓ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଦ୍ବିତୀୟ ଭୋଟ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ଦେଲି'
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ