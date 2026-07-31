ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ; ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ପଶି ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ...
ମାସମାସର ପରିଶ୍ରମ, ଋଣ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଥିବା ଚାଷ, ଭଲ ଅମଳର ଆଶା.. ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗଗନ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସହ ବିକାଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : July 31, 2026 at 3:16 PM IST
Ground Report from Banki Flood area ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, କିଏ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଛି । ପୁଣି କେଉଁଠି ପିଇବାକୁ ପାଣି ଟୋପେ ମିଳୁନି । ସବୁଠି ହାହାକାର ସ୍ଥିତି । ବନ୍ୟାର ଏ ବିଭୀଷିକା ଭିତରେ ଇଟିଭି ଭାରତର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ.. ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାର ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ । ଏଠିକାର ଚିତ୍ର ଥିଲା ଖୁବ୍ ବେଦନାଦାୟକ । ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଗାଁକୁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଅବସ୍ଥାରେ। ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ ।
ବାଙ୍କିର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଚାଷ ଜମି ଏବେ ପାଣି ଭିତରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହଜାଇଛି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ଏକାଧିକ ଗାଁ ଓ ଚାଷଜମି ଭିତରରେ ପଶି ଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଜମିରେ କିଛିଦିନ ତଳେ ସବୁଜ ପନିପରିବାରେ ଭରି ରହିଥିଲା, ସେହି ଜମି ଆଜି ଏକ ବିଶାଳ ଜଳରାଶିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି । ମାସ ମାସର ପରିଶ୍ରମ, ଋଣ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଏବଂ ଭଲ ଅମଳର ଆଶା.. କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛି ।
ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ହୃଦୟ ବିଦାରକ
ସବୁଠାରୁ ହୃଦୟବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ । କେହି ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ, ତ ଆଉ କେହି ବେକେ ପାଣିରେ ପଶି ପନିପରିବା ତୋଳୁଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କିଛି ଉଦ୍ଧାର କରିହେବ ସେହି ଆଶାରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ପନିପରିବା ଟୋକେଇ, ତ ଆଉ କିଏ ପାଣି ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇ ଫସଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାର ଦୃଶ୍ୟ ନ ଥିଲା, ବରଂ ନିଜ ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ନୀରବ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଥିଲା ।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, ଝୁଡୁଙ୍ଗ, କାଙ୍କଣ, ଲଙ୍କା, ଜହ୍ନି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଫସଲ ବିକ୍ରିରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରେ । ହେଲେ ବନ୍ୟା ପାଣି ସବୁ ଆଶାକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି । ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉଠୁନଥିବା ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ପାଣିକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ
ସ୍ଥାନୀୟ ଶୁଖୁଆଖଳା ଗାଁର ଚାଷୀ ଶିବାଜୀ କହନ୍ତି, 'ଚାଷ ଜମି ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଛି । କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ । ଆମେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ । ଚାଷ ବୁଡିଯିବାରୁ ଆମର କାମ ନାହିଁ । ଗାଁରେ ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି, ଅନେକ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି । ପାଣି ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ ।'
ମୁକୁନ୍ଦପୁରର ଚାଷୀ ରାଧାମୋହନ ସ୍ୱାଇଁ କହନ୍ତି, ଅଢେଇ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲି । ତଳି ପକା କାମ ସରିଥିଲା । ହେଲେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା । ଆଗକୁ କଣ ହେବ କିଏ ଜାଣେ ବୋଲି ହତାଶା ଭାବ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ।
ଶୁଖୁଆଖଳା ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଚାଷୀ ସତ୍ୟଭାମା ସାମଲ କହନ୍ତି, 'ପୋଟଳ, ଲଙ୍କା, କଲରା, ଝୁଡଙ୍ଗ ଆଦି ପନି ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲୁ । ସବୁ ଏବେ ପାଣି ଭିତରେ । ଚାଷ ଜମିରେ ଅଣ୍ଟାଏ, କେଉଁଠି ବେକେ ପାଣି । ତା ଭିତରୁ କିଛି କିଛି ପରିବା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଲୁ । ତାହାକୁ ବି ଶସ୍ତାରେ ବିକିବାକୁ ପଡିଲା । ପାଣି ଛାଡିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପରିବାଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବ, ଗଛ ବି ମରି ଯାଇଥିବ । ଆମର ସବୁ ଖୁସି, ଆଶା ଏ ବନ୍ୟା ଧୋଇଦେଲା ।'
ଅନ୍ୟଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ ଅଲି ପଲାଇ କହନ୍ତି, 4 ବସ୍ତା ଧାନ ତଳି ପକେଇଥିଲି । ସବୁ ଧୋଇଗଲା । ସବୁଆଡେ ପାଣି । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ କିଛି ବି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ ।
ସେହି ଗାଁର 76 ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ଯୋଗୀ ଜେନା ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିକୁ ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ମୁଁ ମିଶି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଥିଲୁ । ଧାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଟଳ, ଲଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, କଲରା, ଝୁଡଙ୍ଗ, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା..। ହେଲେ ସବୁ ଧୋଇଗଲା । କିଛି ନାହିଁ । ବେକେ ପାଣିରେ ପଶି କିଛି ପରିବା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ । ହେଲେ ତାକୁ ବି ବିକି ପାରିନି । ଏତେ କ୍ଷତି ଆମର ହୋଇଛି, ସରାକର କେତେ ସହାୟତା ଦେବେ ? '
ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ । ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ଅନୁପାତରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି । ବନ୍ୟା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଫସଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ବାଙ୍କିର ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ବନ୍ୟା କେବଳ ଘରଦ୍ୱାରକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିନାହିଁ; ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ଜୀବିକା ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି । ଏବେ ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆଶା କେବଳ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ଶୀଘ୍ର ପୁନର୍ବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ବନ୍ୟା ପାଣି ଦିନେ ନା ଦିନେ ହଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତି ଭରଣ କରିବାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ ।
ଇଟିଭ ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯାଜପୁରରେ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି: ଖରସ୍ରୋତାରେ 50 ଫୁଟ ଘାଇ, 15ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦରେ 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ: ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ, ବଢିଲା ଚିନ୍ତା