ETV Bharat / state

ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ; ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ପଶି ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ...

ମାସମାସର ପରିଶ୍ରମ, ଋଣ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଥିବା ଚାଷ, ଭଲ ଅମଳର ଆଶା.. ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗଗନ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସହ ବିକାଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

Banki Flood area, Farmers dreams washed away by Mahanadi floods
ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ; ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ପଶି ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ... (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 31, 2026 at 3:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ground Report from Banki Flood area ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, କିଏ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଛି । ପୁଣି କେଉଁଠି ପିଇବାକୁ ପାଣି ଟୋପେ ମିଳୁନି । ସବୁଠି ହାହାକାର ସ୍ଥିତି । ବନ୍ୟାର ଏ ବିଭୀଷିକା ଭିତରେ ଇଟିଭି ଭାରତର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ.. ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାର ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ । ଏଠିକାର ଚିତ୍ର ଥିଲା ଖୁବ୍ ବେଦନାଦାୟକ । ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଗାଁକୁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଅବସ୍ଥାରେ। ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ ।


ବାଙ୍କିର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଚାଷ ଜମି ଏବେ ପାଣି ଭିତରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହଜାଇଛି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ଏକାଧିକ ଗାଁ ଓ ଚାଷଜମି ଭିତରରେ ପଶି ଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଜମିରେ କିଛିଦିନ ତଳେ ସବୁଜ ପନିପରିବାରେ ଭରି ରହିଥିଲା, ସେହି ଜମି ଆଜି ଏକ ବିଶାଳ ଜଳରାଶିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି । ମାସ ମାସର ପରିଶ୍ରମ, ଋଣ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଏବଂ ଭଲ ଅମଳର ଆଶା.. କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛି ।

Banki Flood area, Farmers dreams washed away by Mahanadi floods
ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ; ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ପଶି ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ (Etv Bharat)



ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ହୃଦୟ ବିଦାରକ

ସବୁଠାରୁ ହୃଦୟବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ । କେହି ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ, ତ ଆଉ କେହି ବେକେ ପାଣିରେ ପଶି ପନିପରିବା ତୋଳୁଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କିଛି ଉଦ୍ଧାର କରିହେବ ସେହି ଆଶାରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ପନିପରିବା ଟୋକେଇ, ତ ଆଉ କିଏ ପାଣି ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇ ଫସଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାର ଦୃଶ୍ୟ ନ ଥିଲା, ବରଂ ନିଜ ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ନୀରବ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଥିଲା ।

Banki Flood area, Farmers dreams washed away by Mahanadi floods
ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ; ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ପଶି ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ (Etv Bharat)



ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, ଝୁଡୁଙ୍ଗ, କାଙ୍କଣ, ଲଙ୍କା, ଜହ୍ନି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଫସଲ ବିକ୍ରିରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରେ । ହେଲେ ବନ୍ୟା ପାଣି ସବୁ ଆଶାକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି । ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉଠୁନଥିବା ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

Banki Flood area, Farmers dreams washed away by Mahanadi floods
ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ (Etv Bharat)

ପାଣିକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ

ସ୍ଥାନୀୟ ଶୁଖୁଆଖଳା ଗାଁର ଚାଷୀ ଶିବାଜୀ କହନ୍ତି, 'ଚାଷ ଜମି ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଛି । କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ । ଆମେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ । ଚାଷ ବୁଡିଯିବାରୁ ଆମର କାମ ନାହିଁ । ଗାଁରେ ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି, ଅନେକ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି । ପାଣି ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ ।'

ମୁକୁନ୍ଦପୁରର ଚାଷୀ ରାଧାମୋହନ ସ୍ୱାଇଁ କହନ୍ତି, ଅଢେଇ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲି । ତଳି ପକା କାମ ସରିଥିଲା । ହେଲେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା । ଆଗକୁ କଣ ହେବ କିଏ ଜାଣେ ବୋଲି ହତାଶା ଭାବ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ।

Banki Flood area, Farmers dreams washed away by Mahanadi floods
ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ; ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ପଶି ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ (Etv Bharat)

ଶୁଖୁଆଖଳା ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଚାଷୀ ସତ୍ୟଭାମା ସାମଲ କହନ୍ତି, 'ପୋଟଳ, ଲଙ୍କା, କଲରା, ଝୁଡଙ୍ଗ ଆଦି ପନି ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲୁ । ସବୁ ଏବେ ପାଣି ଭିତରେ । ଚାଷ ଜମିରେ ଅଣ୍ଟାଏ, କେଉଁଠି ବେକେ ପାଣି । ତା ଭିତରୁ କିଛି କିଛି ପରିବା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଲୁ । ତାହାକୁ ବି ଶସ୍ତାରେ ବିକିବାକୁ ପଡିଲା । ପାଣି ଛାଡିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପରିବାଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବ, ଗଛ ବି ମରି ଯାଇଥିବ । ଆମର ସବୁ ଖୁସି, ଆଶା ଏ ବନ୍ୟା ଧୋଇଦେଲା ।'

Banki Flood area, Farmers dreams washed away by Mahanadi floods
ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ; ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ପଶି ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ (Etv Bharat)

ଅନ୍ୟଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ ଅଲି ପଲାଇ କହନ୍ତି, 4 ବସ୍ତା ଧାନ ତଳି ପକେଇଥିଲି । ସବୁ ଧୋଇଗଲା । ସବୁଆଡେ ପାଣି । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ କିଛି ବି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ ।

ସେହି ଗାଁର 76 ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ଯୋଗୀ ଜେନା ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିକୁ ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ମୁଁ ମିଶି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଥିଲୁ । ଧାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଟଳ, ଲଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, କଲରା, ଝୁଡଙ୍ଗ, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା..। ହେଲେ ସବୁ ଧୋଇଗଲା । କିଛି ନାହିଁ । ବେକେ ପାଣିରେ ପଶି କିଛି ପରିବା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ । ହେଲେ ତାକୁ ବି ବିକି ପାରିନି । ଏତେ କ୍ଷତି ଆମର ହୋଇଛି, ସରାକର କେତେ ସହାୟତା ଦେବେ ? '

Banki Flood area, Farmers dreams washed away by Mahanadi floods
ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ; ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ପଶି ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ (Etv Bharat)
ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା

ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ । ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ଅନୁପାତରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି । ବନ୍ୟା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଫସଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Banki Flood area, Farmers dreams washed away by Mahanadi floods
ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ; ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ପଶି ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ (Etv Bharat)


ବାଙ୍କିର ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ବନ୍ୟା କେବଳ ଘରଦ୍ୱାରକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିନାହିଁ; ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ଜୀବିକା ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି । ଏବେ ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆଶା କେବଳ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ଶୀଘ୍ର ପୁନର୍ବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ବନ୍ୟା ପାଣି ଦିନେ ନା ଦିନେ ହଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତି ଭରଣ କରିବାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ ।

ଇଟିଭ ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯାଜପୁରରେ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି: ଖରସ୍ରୋତାରେ 50 ଫୁଟ ଘାଇ, 15ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦରେ 14ଟି ଗେଟ୍‌ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ: ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ, ବଢିଲା ଚିନ୍ତା

TAGGED:

BANKI FLOOD AREA
MAHANADI FLOODS
ODISHA FLOOD UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.