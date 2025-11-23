ETV Bharat / state

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? କେଉଁ ସ୍କିମରେ ମିଳୁଛି ସହାୟତା, ଜାଣନ୍ତୁ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଏମଏସଏମଇ ଋଣ ପ୍ରସାର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

Central bank to provide subsidized loans for msme to youths berhampur
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବ ଋଣ ସହିତ ସବସିଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)
November 23, 2025

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଏମଏସଏମଇ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଋଣରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ସୁବିଧା । ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ସହାୟତା ସହିତ ପ୍ରାୟ ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସବସିଡି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏମଏସଏମଇ ଋଣ ପ୍ରସାର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏମଏସଏମଇର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହାର ସୁବିଧା କିପରି ନେଇପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରର ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବ ଋଣ ସହିତ ସବସିଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)

ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:

"କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଏପରି ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଏମଏସଏମଇ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ସମସ୍ତେ ଏନେଇ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବହୁଳ ଭାବେଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଲାଭବାନ କରିପାରିବା ଏନେଇ ଗତକାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ ରହୁଛି ଓ କିପରି ଲୋକେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା" ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରର ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ ଦାଶରଥି ଶରବର କହିଥିଲେ ।

୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଯୋଗାଯାଇଛି:
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ ବି.ଏସ.ହରିଲାଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"କୃଷି ପରେ ଏମଏସଏମଇର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏମଏସଏମଇ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କିଭଳି ଋଣ ପାଇବେ ଓ ସବସିଡି ପାଇବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ ।"


ଏହି ଅବସରରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ରିଜନାଲ ହେଡ୍ ପଙ୍କଜ କୁମାର, ଚାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସର ସମ୍ପାଦକ ଭି. ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

