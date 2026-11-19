ନବବଧୂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ
ମୃତା ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ସ୍ନେହା ଗୁପ୍ତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲା ନୋଆପଡ଼ା ଥାନା ଗରୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ବାସିନ୍ଦା । ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 19, 2026 at 12:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନବବଧୂଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହତ୍ୟା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଇଛି। ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ହତ୍ୟା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୃତଦେହକୁ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରି ଭରତପୁର ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନ ଦାସ (୩୧), ଶ୍ୱଶୁର ରାଜେଶ କୁମାର ଦାସ (୫୫) ଓ ଶାଶୁ ରିତା ଦାସ (୫୫)। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଲା ସ୍ବାମୀ
ମୃତା ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ସ୍ନେହା ଗୁପ୍ତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲା ନୋଆପଡ଼ା ଥାନା ଗରୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ସ୍ନେହାଙ୍କ ବାପା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା (୫୬)ଙ୍କ ଏତଲା ପାଇ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ (ନଂ.୧୦୧୩/୨୦୨୬) ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣା ନୈହାଟି ଥାନା ଗରିଫା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସଚିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ନେହାଙ୍କର ଗତ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ରେ ସଚିନଙ୍କ ସହ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ପର ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସଚିନ, ଶ୍ୱଶୁର ରାଜେଶ ଏବଂ ଶାଶୂ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ସ୍ନେହାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଆସୁଥିଲେ। ଏଥିସହ ସଚିନର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବେଳେ ସେ ସ୍ନେହାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ମରିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ।
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସ୍ନେହାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ସଚିନ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ସ୍ନେହାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ବେକକୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଏନେଇ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧.୩୦ରେ ମୃତାଙ୍କ ବାପା ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ମୃତଦେହର ପଞ୍ଚନାମା କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ପଠାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ CRP ଛକରେ ପୁଣି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍; ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ମେଡିସିନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ଙ୍କ ଜୀବନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଆତଙ୍କ ରଚିଲେ ଖଣ୍ଡାଧାରୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ; ଏକାଧିକ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଜଣେ ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର