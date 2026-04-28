ETV Bharat / state

ଶେଷରେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଗାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ପ୍ରଶାସନ; ନ୍ୟାୟିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୧୯,୪୦୨ ଟଙ୍କା

ବିଡିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତକଙ୍କ ଡେଥ୍ ସାଟିଫିକେଟ, ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାଟିଫିକେଟ ସହ ରେଡକ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ:ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର

Bank and administrative officials reach Jeetu Munda's village: Legal heir receives dead sister money
ଶେଷରେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ; ନ୍ୟାୟିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ୧୯,୪୦୨ ଟଙ୍କା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 28, 2026 at 8:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦୁଝର: ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ଭଉଣୀର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଭାଇକୁ ଭଉଣୀର ଶବ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଏହି ଭିଡିଓ ସାରା ଦେଶରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ବ୍ୟାଙ୍କର ଉପରୀସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଶେଷରେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଗାଁରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ମୃତ ଭଉଣୀ କାଲରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ୧୯,୪୦୨ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଶବର ପୁନଃ ସତ୍କାର ପାଇଁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରେଡକ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ।

ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା ମୃତ କାଲରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ଲିଗାଲ ହେୟାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି । ସେମାନେ ହେଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା, ଶଙ୍କରା ମୁଣ୍ଡା ଓ ଗୁରୁବାରୀ ମୁଣ୍ଡା । ଜିତୁ ଓ ଶଙ୍କରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ଘଟଣା । ଜିତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ କହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ନିରକ୍ଷରତା ଓ ବୁଝା ଶୁଝାରେ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଜିତୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ତା ଭଉଣୀର ଶବକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ।

ପରେ ସମସ୍ତ ନଥିପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ଆଜି ତାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଡିଆନାଳୀ ଗାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ୧୯ ହଜାର ୪୦୨ ଟଙ୍କା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତ କାଲରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ଲିଗାଲ ହେୟାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ।

ଶେଷରେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଗାଁରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ମୃତ ଭଉଣୀ କାଲରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ୧୯,୪୦୨ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଶବର ପୁନଃ ସତ୍କାର ପାଇଁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରେଡକ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ।
"୧୯ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶଙ୍କରା, ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଓ ଗୁରୁବାରୀ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଭାଗ ହେବ । ଟଙ୍କା ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି । ସବୁ ପାଇଲୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ଏହି ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବି, ନକଲେ ମୋତେ ଗାଁ ରେ ପୁରାଇବେନି" ବୋଲି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ।

ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ସହ ଗତ କାଲି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା କରିଥିଲେ । ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଗତକାଲି ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ନିଶା ଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଫଳସ୍ବରୁପ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଥିବା ୧୯,୩୦୦ ଟଙ୍କା ଯେପରି ବିନା ବାଧାରେ ଯେପରି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସୁଧ ସହ ସର୍ବମୋଟ ୧୯, ୪୦୨ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଡିଆନାଳୀ ଗାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ୧୯ ହଜାର ୪୦୨ ଟଙ୍କା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତ କାଲରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ଲିଗାଲ ହେୟାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
"ଏହା ଅନ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା । ମୁଁ ଘଟଣା ଜାଣିଲା ପରେ ରିଜିଓନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଓଜିବି ନନ୍ଦ ସାର୍ ଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ତାକୁ ସବୁ ସବମିଟ୍ କରିଦେଇଛି । ତଙ୍କର ଯେଉଁ ୧୯ ହଜାର ୪୦୨ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସେମାନେ ପାଇଗଲେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଡିଭିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ହୀରାଲାଲ ମହା ମଲ୍ଲିକ ।

ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ଆରଆଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ କାଲରାଙ୍କ ଡେଥ୍ ସାଟିଫିକେଟ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାଟିଫିକେଟ ସହ ରେଡକ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ ପୁନର୍ବାର ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ।

ବିଡିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତକଙ୍କ ଡେଥ୍ ସାଟିଫିକେଟ, ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାଟିଫିକେଟ ସହ ରେଡକ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ।
"ଅନ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା । ତାପରେ ଆମେ ଏନକ୍ବାରୀ କରିକି ଆମର ରେଡକ୍ରସ ତରଫରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି । ଏବଂ ଆରଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନକ୍ବାରୀ କରାଯାଇକି ତାଙ୍କର ଲିଗାଲ ହେୟାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୧୯ ହଜାର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଣିକି ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଇଦିଆଯିବ," ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଟଣା ବିଡିଓ ମାନସ ଦଣ୍ଡପାଟ ।

ପରିବାରର ଅସହାୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବେଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 'ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍' ମୋଡ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିଲେ ହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି କୌଣସି ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ । ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ସହଜରେ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଅବହେଳା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେବା ଏବଂ ଶେଷ ଧାଡ଼ିର ମଣିଷ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତାହାରରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର

TAGGED:

JITU MUNDA MONEY
DEAD BODY BROUGHT TO BANK ISSUE
JITU MUNDA KEONJHAR
ଭଉଣୀ ଶବ ରଖି ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ଭାଇ
DEAD BODY BROUGHT TO BANK ISSUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.