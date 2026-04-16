ବାଲେଶ୍ଵରରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବତୀ ଅଟକ, ଫେକ୍ ଆଧାରକାର୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ରହିଛି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି

Bangladeshi woman detained in Balasore, fake Aadhaar card, involved in illegal activities
Published : April 16, 2026 at 8:38 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବତୀ ବାଲେଶ୍ଵର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି । ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏମିତିକି ଆଧାର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନକଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ଚାନ୍ଦାମାରି ପଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଅଟକ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବାଙ୍ଗଳାଦେଶ ଢାକା ଜିଲ୍ଲାର ସିଲା ଅକ୍ତର / ପଲି ବେଗମ୍ / ପ୍ରିୟା ସାହୁ ଭାବେ ନାଁ ବଦଳାଇ ରହୁଥିଲେ । ଶୀଲା ଅକ୍ତର ନିଜକୁ ବସ୍ତା ପାଉଁଶକୁଲି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଫେକ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲେ । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଶୀଲା "କିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍" ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଏକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ଏହି ନେଟୱାର୍କରେ ବହୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ସେତେବେଳେ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା । ବାଲେଶ୍ଵର ନାରୀ ସଂଘ ଶକ୍ତି ସଦନକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲ ଶିଲା ଅକ୍ତର୍ । ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ଵର ମେଘ ଡମ୍ବରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ମାମଲାରେ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ଵର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ହୋଇଥିଲା ଶିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ନାରୀ ସଂଘ ଶକ୍ତି ସଦନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅକୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଭାବକ ପରିଚୟ ଦେଇ ନାରୀ ସଂଘ ଶକ୍ତି ସଦନକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଧରାପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଶିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ଵର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ ନାରୀ ସଂଘରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ତେବେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପାଖରେ ଜାଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କେତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।

A Bangladeshi woman was detained by the police at Balasore SahadevaKhunta police station.
ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବତୀ ବାଲେଶ୍ଵର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ



ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନାରୀସଙ୍ଘ ସଭାନେତ୍ରୀ ଗୋପାମୁଦ୍ରା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଅଭିଯୋଗ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ବାଂଲାଦେଶୀ ରାକେଟ ଚାଲିଥିଲା । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୮/୧୦ ଜଣ ଧରା ହୋଇଥିଲେ । ସେଥିରେ ଏ ଝିଅ ଲିପ୍ତ ଥିଲା । ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପୋଲିସ ଆଣି ଛାଡିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବେ ଏ ଯୁବତୀ ଟ୍ରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଠା କରୁଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲୁ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଯୁବତୀ ଆସିଥିଲା । ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସକୁ ଡାକିଲି । ସେ ଝିଅଟି ଏଇଠି ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଥିଲା । ତାର କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଟାଟୁ ଥିଲା ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ଥିଲା । ତାହା କଣ ତାଙ୍କର କୋଡ୍ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣେନି । କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସେହି ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମୋ ମତରେ ଏମିତି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଜନଗଣନା ଚାଲିଛି ଆଧାର ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ଦରକାର । ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ଆଧାର ହେଉନି ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ଆଧାରାକାର୍ଡ କେମିତି ହେଉଛି, ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି । ଏହା ପ୍ରିୟା ସାହୁ ନାଁରେ ଅଛି ।"

SahadevaKhunta police station has detained him on suspicion of woman trafficking.
ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ


ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ । ସେହି ଆଧାରରେ ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଆଲୋକ କୁମାର ବେହରା ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବାଂଲାଦେଶୀ ଝିଅଟି ଅଟକ ରହିଛି । ସେ ଆଗରୁ ବି ବସ୍ତା ଥାନାର ଗୋଟେ କେସ୍ ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମ ୱାନ ଷ୍ଟପ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇଛି । ତା ବିରୋଧରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡିବ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ସେ କେମିତି ଆସିଲା, କେମିତି ରହିଲା ତାହା ତଦନ୍ତ ହେବ । ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଯଦି ସେ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲି ପୁରା ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଛଡ଼ାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଆମ ଥାନାରେ ତ କିଛି କେସ୍ ହୋଇନାହିଁ । ବାକି ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ।"

ଯୁବତୀ ଜଣକ ପାଖରେ ଜାଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କେତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବର୍ଷେ ତଳେ ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ଧରାପଡିଥିଲେ, 9 ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବୈଧ ଭାବେ ରହୁଥିବା ୩ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

