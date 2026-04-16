ବାଲେଶ୍ଵରରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବତୀ ଅଟକ, ଫେକ୍ ଆଧାରକାର୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ରହିଛି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି
ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
Published : April 16, 2026 at 8:38 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବତୀ ବାଲେଶ୍ଵର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି । ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏମିତିକି ଆଧାର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନକଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ଚାନ୍ଦାମାରି ପଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଅଟକ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବାଙ୍ଗଳାଦେଶ ଢାକା ଜିଲ୍ଲାର ସିଲା ଅକ୍ତର / ପଲି ବେଗମ୍ / ପ୍ରିୟା ସାହୁ ଭାବେ ନାଁ ବଦଳାଇ ରହୁଥିଲେ । ଶୀଲା ଅକ୍ତର ନିଜକୁ ବସ୍ତା ପାଉଁଶକୁଲି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଫେକ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲେ । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଶୀଲା "କିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍" ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଏକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ଏହି ନେଟୱାର୍କରେ ବହୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ସେତେବେଳେ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା । ବାଲେଶ୍ଵର ନାରୀ ସଂଘ ଶକ୍ତି ସଦନକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲ ଶିଲା ଅକ୍ତର୍ । ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ଵର ମେଘ ଡମ୍ବରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ମାମଲାରେ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ଵର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ହୋଇଥିଲା ଶିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ନାରୀ ସଂଘ ଶକ୍ତି ସଦନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅକୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଭାବକ ପରିଚୟ ଦେଇ ନାରୀ ସଂଘ ଶକ୍ତି ସଦନକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଧରାପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଶିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ଵର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ ନାରୀ ସଂଘରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ତେବେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପାଖରେ ଜାଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କେତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନାରୀସଙ୍ଘ ସଭାନେତ୍ରୀ ଗୋପାମୁଦ୍ରା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଅଭିଯୋଗ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ବାଂଲାଦେଶୀ ରାକେଟ ଚାଲିଥିଲା । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୮/୧୦ ଜଣ ଧରା ହୋଇଥିଲେ । ସେଥିରେ ଏ ଝିଅ ଲିପ୍ତ ଥିଲା । ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପୋଲିସ ଆଣି ଛାଡିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବେ ଏ ଯୁବତୀ ଟ୍ରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଠା କରୁଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲୁ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଯୁବତୀ ଆସିଥିଲା । ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସକୁ ଡାକିଲି । ସେ ଝିଅଟି ଏଇଠି ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଥିଲା । ତାର କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଟାଟୁ ଥିଲା ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ଥିଲା । ତାହା କଣ ତାଙ୍କର କୋଡ୍ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣେନି । କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସେହି ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମୋ ମତରେ ଏମିତି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଜନଗଣନା ଚାଲିଛି ଆଧାର ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ଦରକାର । ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ଆଧାର ହେଉନି ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ଆଧାରାକାର୍ଡ କେମିତି ହେଉଛି, ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି । ଏହା ପ୍ରିୟା ସାହୁ ନାଁରେ ଅଛି ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ । ସେହି ଆଧାରରେ ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଆଲୋକ କୁମାର ବେହରା ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବାଂଲାଦେଶୀ ଝିଅଟି ଅଟକ ରହିଛି । ସେ ଆଗରୁ ବି ବସ୍ତା ଥାନାର ଗୋଟେ କେସ୍ ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମ ୱାନ ଷ୍ଟପ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇଛି । ତା ବିରୋଧରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡିବ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ସେ କେମିତି ଆସିଲା, କେମିତି ରହିଲା ତାହା ତଦନ୍ତ ହେବ । ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଯଦି ସେ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲି ପୁରା ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଛଡ଼ାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଆମ ଥାନାରେ ତ କିଛି କେସ୍ ହୋଇନାହିଁ । ବାକି ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର