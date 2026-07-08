ବାଲେଶ୍ବର ଜେଲରୁ 14 ବର୍ଷ ସଜା କାଟି ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିଲା ବାବୁ ଖାନ
ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ ତାକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ବାହାରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : July 8, 2026 at 12:57 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ବର ଜେଲରୁ 14 ବର୍ଷ ସଜା କାଟି ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବକ ମହମ୍ମଦ ବାବୁ ଖାନ । ଏବେ ବାବୁକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରାଇବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କୋଲକତା ସ୍ଥିତ ବାଂଲାଦେଶର ଡେପୁଟି ହାଇ କମିଶନରେ ବାବୁ ଖାନ୍ର ଜାତୀୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ତାର ଟ୍ରାଭେଲ ପରମିଟ୍ ଓ ଏକ୍ସିଟ୍ ପରମିଟ୍ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଏସ୍ଆଇ ଆଲୋକ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ ବାବୁକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ବାହାରିଛନ୍ତି । ତା ଘର ବାଂଲାଦେଶର ଫରିଦପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାମିରଦି ଗାଁରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ବାଲେଶ୍ବରରେ ସଜା କାଟି ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିଲା
ବାଲେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ମହମ୍ମଦ ବାବୁ ଖାନ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ୨୦୦୨ରୁ ଶ୍ରମିକ କାମ ପାଇଁ ଆସି ସେ ଭାରତରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ତାର ସଜା ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ସରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ଡେପୁଟି ହାଇ କମିଶନରଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ଟିମ ତାକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି।
କୋଲକାତାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଡେପୁଟି ହାଇ କମିଶନଙ୍କ ଅଫିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ତାର ନାଗରିକତ୍ୱ, ଟ୍ରାଭେଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଏକଜିଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଦି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ତାକୁ କିପରି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ସେନେଇ ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିଛୁ। ବାଂଲାଦେଶ ଡେପୁଟି ହାଇ କମିଶନରଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ଡେପୁଟି ହାଇକମିଶନ ନିକଟରେ ହାଜର କରି ସାରିଛନ୍ତି।
ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଯେ କୌଣସି ଗେଟରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧର ପକଡ ପାଇଁ ଆମର ବାଲେଶ୍ଵର ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛୁ, ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛୁ, ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ବାବୁ ପ୍ରଥମରୁ ଧରା ହୋଇ ସଜା ଭୋଗୁଥିଲା, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛୁ।"
9ଟି ମାମଲାରେ ସଜା କାଟୁଥିଲା
ବାବୁ ନାମରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଟାଉନ୍, ବସ୍ତା , ସଦର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ, ରେମୁଣା ଥାନାରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ୯ ଟି ମାମଲା ରହିଥିଲା। ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ବାବୁ ଖାନ ବିନା ଭିସାରେ ଅବୈଧ ଭାବେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିବା ପରେ ସେ ନାନା ଅପରାଧ ଭିଆଇଥିଲା। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦିଥିବା ବାବୁକୁ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଗତ ମେ ୨୦୦୭ ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଅଦାଲତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଗତ ୨୦୧୨ ରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏଡହକ୍ ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ (ଏଫ୍ଟିସି–୨) ଅଦାଲତ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ୩୯୫ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ୧୪ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ଆହୁରି ୧ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ବାବୁର ମୁକ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କାବୁଲା, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମାଆଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅକ୍ଷମତା ଆଗରେ ହାରିନି ବିଶ୍ବାସ... ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଲା ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ, ପଢନ୍ତୁ ରିନା ଜେନାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର