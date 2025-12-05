ସାଂସଦ ମହୁଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଏସପି; କହିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାଁନ୍ତି ଏମପି
ସାଂସଦ ମହୁଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ SP ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀ । ଏସପି କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାରୁ କୌଣସି ବଙ୍ଗଳାଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତଡ଼ା ଯାଇ ନାହିଁ ।
ନୟାଗଡ: ଟିଏମସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇଛି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ । SP ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ମହୁଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ । ଏହି ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ସତ୍ୟସତ୍ୟ ନାହିଁ ।
ସାଂସଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଏସପି
କିଛିଦିନ ତଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ xରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡଗାଁ ଅଂଚଳରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋହିଙ୍ଗିଆ କହି ପିଲିସ ତଡି ଦେଇଛନ୍ତି । ସାଂସଦଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଏସପି ଏସ ସୁଶ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଏସପି କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାରୁ କୌଣସି ବଙ୍ଗଳାଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତଡ଼ା ଯାଇ ନାହିଁ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗତ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ଗାଁ NAC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନାଙ୍କୁ ଡାକି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 14 ଜଣ ଫେରିବାଲାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ।
4 ଜଣ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷୀ ଭଡ଼ାଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି
ଏସପି କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ଗାଁ NAC ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣା ପଡିଛି ସେମାନେ ମୁର୍ଶଦାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ଇଣ୍ଡିଆନ ବୋଲି । ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ଗାଁ NACରେ ରହୁଥିବା 14 ଜଣ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷୀ ଫେରିବାଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ଭଡ଼ାଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । କାହାରିକୁ ତଡା ଯାଇନାହିଁ ।
ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଓଡ଼ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଗତ ମାସ 27 ତାରିଖରୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଓଡ଼ଗାଁ NAC ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଭୟରେ ସେମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସତ୍ୟାସତ ନଜାଣି ଏଭଳି ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି SP ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି
ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ 150 ରୋହିଙ୍ଗିଆ ଚି଼ହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି
ଏସପି କହିଛନ୍ତି, କିଛିଦିନ ତଳେ ଓଡଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର 14 ଜଣ ଫେରିଵାଲା ଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲୁ । ସେମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ କି ରୋହିଙ୍ଗିଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରୁଟିନ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା l ଥାନା ତରଫରୁ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା l ପରେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ କି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 7ଜଣ ପଳେଇଥିଲେ । ଆମ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହାଯାଇନାହିଁ l ସେମାନେ ନିଜର ଇଛା ମୁତାବକ ପକେଇଥିଲେ l କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି l ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚି଼ହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ରହିଥିଲା । ସବୁ ରେକର୍ଡ ଠିକ ଅଛି । ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଠିକ ଅଛି । ଆମ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ l ଏବେ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ 150 ଚି଼ହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ 14 ଜଣ ଓଡଗାଁରେ ଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରୁ 7ଜଣ ପଳେଇଛନ୍ତି l
ଏମପି ନୟାଗଡ ପୋଲିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାଁନ୍ତି-ଏସପି
ଏହାସହିତ ଏସପି ସୁଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏମପି ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର ନୟାଗଡ ପୋଲିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ l ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁବେଳେ ରୁଟିନ ଭେରିଫିକେସନ ହେବା ନେଇ ଏସପି କହିଛନ୍ତି l ଏବେ ବି ଯେତେଜଣଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରିରହିବ l
ବଙ୍ଗାଳୀ ଆମର ଭାଇମାନେ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆମର ପରିଚୟ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶୀ ଓ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କେବେ ବି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ।— Sambit Patra (@sambitswaraj) December 5, 2025
ଓଡ଼ିଶାର ହୃଦୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାଭାଷୀ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶୀ, ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ପାଇଁ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ନା… pic.twitter.com/NbOf7nRi4z
ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଆମର ଭାଇ-ସାଂସଦ ସମ୍ବିଦ ପାତ୍ର
ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିଦ ପାତ୍ର । ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସାଂସଦ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଆମର ଭାଇ । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆମର ପରିଚୟ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶୀ ଓ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର ହୃଦୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାଭାଷୀ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶୀ, ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ପାଇଁ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ହୃଦୟରେ ନା କୌଣସି ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାୟକର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ
