ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚକ-ଅଖ ଠପ୍, ବାଲେଶ୍ବରରେ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଜନତା
ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ । ଗଡିଲାନି ଗାଡି । ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଶିଂକ ପ୍ରଭାବ । ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ।
Published : October 8, 2026 at 4:05 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର/ମୟୂରଭଞ୍ଜ/ଢେଙ୍କାନାଳ/ଯାଜପୁର: ଏମଏମଡିଆର ବିଲ, ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି, ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସମେତ ୪ଦଫା ଦାବିରେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାନାବାହାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସକାଳ 10ଟା ପରେ କାଁଭାଁ ଗାଡି ଚଳାଚଳ କରିଥିଲା । ସେପଟେ ବନ୍ଦ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାନବାହାନ ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ:
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହରତାଳର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଚାରୋଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଯଥା: ବାମନଘାଟୀ(ରାଇରଙ୍ଗପୁର), ପଞ୍ଚପୀଢ(କରଞ୍ଜିଆ), କପ୍ତିପଦା (ଉଦଳା) ଓ ବାରିପଦା ଉପଖଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ପିକେଟିଂ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନବାହନ, ବସ, ଟ୍ରକ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୋକାନ, ବଜାର, ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଡ଼ାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଥିଲେ । ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝୀ, ଶ୍ୟାମ ଚରଣ ହାଁସଦା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୁର୍ତ୍ତି, ଚିକୁ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି । ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପିକେଟିଂ କରାଯାଇ ଦୋକାନ, ବଜାର, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।
କଣ ବନ୍ଦ ରହିଲା ?
ତେବେ ଅତ୍ୟାବଶକ ସେବାକୁ ହରତାଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କଚେରୀ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିଛି । ବନ୍ଦ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ୧୮ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ୪୯ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ୨୨୦ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଆଂଶିକ ଗାଡିମଟର ଚଳାଚଳ ରହିଛି । ବସ୍ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।
ବାଲେଶ୍ବରରେ ବନ୍ଦକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ:
ଓଡିଶା ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଶତାଧିକ ଗାଡି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପତାକା ଧରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ।
ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି:
ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି । ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି ଉଠାଇଛୁ, ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ।’
ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ଜରୁରୀ ସେବା ଯେପରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ରୋଗୀ ସେବା, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡ଼ିମୋଟର, ଅଫିସ, ଦପ୍ତର, କୋର୍ଟ, କଚେରୀ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଟ୍ରେନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇନାହିଁ ।
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବନ୍ଦର ଆଶିଂକ ପ୍ରଭାବ:
ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରାର ପ୍ରଭାବ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକାଂଶରେ ପଡିଛି । ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଉଭୟ ଏନଏଚ -୫୫ ଓ ଏନେଚ-୫୩କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଆନନ୍ଦ ନଗର ଓ ଭୁବନ ରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାକୁ ସାତମାଇଲି ଛକ ଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଫଲରେ ଉଭୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟା ପରେ ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିବାରୁ କାଁଭାଁ ଗାଡି ଚଳାଚଳ କରିଛି । ଅପର ପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଓ ଦୋକାନ ବଜାର ପିକେଟିଂ କରି ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।
କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନେ ପତାକା ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ୪ଦଫା ଦାବିରେ ନାନା ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ମହକୁମାରେ ସରକାରୀ ଅଫିସ କିଛି ସମୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ପ୍ରାୟତଃ ଖୋଲା ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ସେପଟେ ହିନ୍ଦୋଳ, ରାସୋଳ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଭୁବନ ପରଜଙ୍ଗ, ଗଁନ୍ଦିଆ ଓ କଙ୍କଡାହାଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କାଁଭାଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଳାରେ ଏହି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଖାଁ ଖାଁ:
ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କଳିଙ୍ଗନଗରର ପ୍ରମୁଖ ମିଲିଟାରୀ ଛକ, ଡୁବୁରୀ ଛକ ଏବଂ ଟମକା ଛକରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରିବା ସହ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ତେବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଯାତାୟାତକୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଇଛି । କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଛକ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର, ପାଣିକୋଇଲି, ଯାଜପୁର ଟାଉନ, ବଡ଼ଚଣା, ଧର୍ମଶାଳା, ଛତିଆ, ବରୀ,, ବିଂଝାରପୁର ଓ ଦଶରଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି l
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଶିଂକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବନ୍ଦ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଛନ୍ତି ।