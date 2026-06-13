ପାନ ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ରଜ, ରମାକାନ୍ତଙ୍କ 80 ପ୍ରକାରର ପାନ ଖାଇବାକୁ ଗହଳି
ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ଭଳିକି ଭଳି ପାନ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ପାନ ବ୍ୟବସାୟୀ । କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗଗନ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସହ ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 13, 2026 at 2:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରଜ ପର୍ବ.... କେବଳ ଦୋଳି, ପିଠାପଣା ଓ ପାନର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରମ୍ପରା । ଆଉ ଏହି ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ରଜ ପାନ । ଅତିଥି ସତ୍କାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପର୍କକୁ ଘନିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ପାନର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ । ଆଉ ରଜ ଆସିଲେ ମନେ ପଡିଯାଏ ବନାରସ ପାନ ଭଣ୍ଡାର କଥା । 70 ରୁ 80 ପ୍ରକାରର ପାନ ସାଙ୍ଗକୁ ହଜାର ହଜାର ଅର୍ଡର ଭିତରେ ରଜ ପାନର ମିଠା କାହାଣୀ । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ଭଳିକି ଭଳି ପାନ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ପାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରମାକାନ୍ତ ସେନାପତି । 2008 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସହିଦ ନଗର ଅଂଚଳରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ପାନ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ବନାରସ ପାନ ଭଣ୍ଡାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ପାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏବେ 70ରୁ 80 ପ୍ରକାରର ପାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏମିତିରେ ବର୍ଷ ସାରା ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ରଜ ଆସିଲେ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଏନେଇ ରମାକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ବର୍ଷ ସାରା ପାନ ବିକ୍ରି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ରଜ ପାଇଁ ପାନର ଅଧିକ ଚାହିଦା ବଢିଥାଏ। ରଜର ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାନ ବିକ୍ରି ବଢିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସ ସହିତ ଛୋଟ ବଡ ଅଫିସ ରଜ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥାନ୍ତି । କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ଆସିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରଜ ପାଇଁ ଭଳିକି ଭଳି ପାନ ନେଇଥାନ୍ତି’’।
ଏଥର ରଜରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ପାନ
ବନାରସ ପାନ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ପାନ ଲଞ୍ଚ କରିଥାଏ। ଗତବର୍ଷ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ପାନ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ ପାନ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ଡ଼ାଇଜେଷ୍ଟିଭ ପାନ। ଏହି ପାନରେ ବିଶେଷ କରି ଜାଇଫଳ, ଅଶୋକଗନ୍ଧା, ତ୍ରିଫଳା, ଆମଲା ପାଉଡର, ଅଦା, ତୁଳସୀ ପାଉଡର ଆଦି ଆୟୁର୍ବଵଦିକ ପାଉଡର ପଡି ଡ଼ାଇଜେଷ୍ଟିଭ ପାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ରଜ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ବନାରସ ପାନରଅଧିକ ଚାହିଦା ରୁହେ। ଯାହାର ଦାମ ରହିଛି 30 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଡିଜାଇନ ଝୁଡିରେ ପାନ ଉପହାର ଆକାରରେ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା କୁହନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ।
ରମାକାନ୍ତ କୁହନ୍ତି ‘‘ଯେତେବେଳେ 2008 ମସିହାରେ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ ମିଠା ପତ୍ରର ପାନ ଥିବା ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ମିଠା ପତ୍ର ପାନ କଲିକତା ରୁ ମଗାଇଥିଲି। ଏହା ସହିତ ଜୟପୁରରୁ ପାନ ମସଲା ମଗାଉଛି। ଗୋଟିଏ ସାଧା ପାନ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମସଲା ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତିନିରୁ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପାନ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ପାନ 30 ଟଙ୍କାରେ ପହଁଚିଲାଣି’’।
ଅନଲାଇନରେ ବନାରସ ପାନ
ଏହା ସହିତ ଅନଲାଇନ ମଧ୍ୟ ପାନର ଚାହିଦା ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ ଡେଲିଭରୀ ଆପ୍ରେ ମିଳୁଛି ବନାରସ ପାନ ଭଣ୍ଡାରର ପାନ । ଏଥିରେ ପାନର ଦର 30 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 8ରୁ 10 ଜଣ ପିଲା ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରହି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପାନ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ।
ରମାକାନ୍ତ କୁହନ୍ତି ଯେ ‘‘ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବା ପରେ ଚାରିଆଡେ ମାଳ ମାଳ ପାନ ଦୋକାନ। କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟି ପାନ କେଉଁଠି ନାହିଁ । ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ବନାରସ ପାନ ବିକ୍ରି କରିବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲି । ସେବେ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ରଜରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଆଶା କରୁଛି’’।
ବର୍ଷସାରା ମିଳୁଛି ବନାରସ ପାନ
ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଓଡିଶା ପର୍ବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ । ଏହି ଖାସ ବନାରସ ପାନ ପାଇଁ ବର୍ଷକ ଯାକ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳି । ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ସେମିତି ଜଣେ ନିତିଦିନିଆ ଗ୍ରାହକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁମିତ ମହାପାତ୍ର ।
ସୁମିତ କୁହନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପାନ କିଣୁଛି । ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ପାନ ଖାଇବାକୁ କୌଣସି ଅବସରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ନାହିଁ । ରଜ କହିଲେ ବନାରସ ପାନ। ତେଣୁ ଘରେ ହେଉ ବା ଅଫିସରେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପାନ ନେଇକି ଯାଉ । ରଜ ପାନ ଆଜି କେବଳ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ। ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଆତିଥ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସବର ମଧୁର ପରିଚୟ। ସମୟ ସହିତ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଓ ରୂପ ବଦଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରଜ ପର୍ବରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ବି ଅତୁଟ ରହିଛି। ରଜର ଆନନ୍ଦକୁ ମିଠା କରିଦେଉଥିବା ଏହି ପାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଏକ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନା ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ପାନ ମସଲା! ଜାଣନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କ'ଣ ରଖିଲା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୫୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଝଗଡା, ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିଲା ବନ୍ଧୁକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର