ପାରାକୁଏଟ କୀଟନାଶକ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ୍: ମାରାତ୍ମକ ଔଷଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ
ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଔଷଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 17, 2026 at 10:40 PM IST
SAMBALPUR PARAQUAT BAN, ସମ୍ବଲପୁର : ଘାସ ମରା ପାରାକୁଏଟ କୀଟନାଶକ ଔଷଧକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ । ଏନେଇ ଗତ 13 ଜୁଲାଇରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗେଜେଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ପାରାକୁଏଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ସହରରୁ । ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଡାକ୍ତର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଔଷଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । 2019 ମସିହାରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କାରଣ ଏହି ଔଷଧ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଯେ, ଏହାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେବନ କଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ପରେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ, କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଗତ 14 ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଭାରତରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପାରାକୁଏଟ ଡାଇକ୍ଲୋରାଇଡ୍ କୀଟନାଶକର ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା ବ୍ୟବହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ । ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ 12 ଜୁନ୍ 2026ରେ ଏହି କମିଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କୀଟନାଶକ ଆଇନ, 1968 (46 ରୁ 1968)ର ଧାରା 5 ଅନୁଯାୟୀ ଗଠିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କମିଟି ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରାଥିବା ଅଧ୍ୟୟନ, ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବୋଲି ଦାଖଲର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ କମିଟି ତାଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପାରାକୁଏଟ ଡାଇକ୍ଲୋରାଇଡ୍ କୁ ବିଶ୍ୱର 70ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ନିଷିଦ୍ଧ କିମ୍ବା କଠୋର ଭାବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି । କମିଟି ଏହାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଅନେକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦଲିଲଭୁକ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବ, ବିଷକ୍ରିୟା ଘଟଣାର ନିରନ୍ତର ଇତିହାସ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ମୃତ୍ୟୁ ହାର, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷେଧକ ଅନୁପସ୍ଥିତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।
ଏହାସହ ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ କମିଟି ଭାରତରେ ପାରାକୁଏଟ ଡାଇକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୀଟନାଶକ ଆଇନ, 1968 ଅନୁଯାୟୀ ପାରାକୁଏଟ ଡାଇକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ଆମଦାନୀ, ପରିବହନ, ବଣ୍ଟନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି ।
"ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହା ବାବଦରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲୁ । 2019 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣେଇଥିଲୁ । ଏହାପରେ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନନେବାରୁ ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେଇଥିଲୁ । ତେବେ ଏହିଭଳି ଆମେ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ । ଶେଷରେ ଆମେ 4 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଥିଲୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର କିଣା, ବିକା ସହ ସବସିଡି ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇଥିଲେ । ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୀଟନାଶକ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଲା ନାହିଁ । ଏହାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 2024ରେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେବା ପରେ 2024 ଜାନୁଆରୀରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆଇନ ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି କୀଟନାଶକକୁ 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଓ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମତ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କୀଟନାଶକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁର୍ଲା ପରି ଛୋଟ ସହରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଲଢ଼େଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ସଫଳତା ପାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ । ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେବଳ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ 2026 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 300 ଲୋକଙ୍କ ପାରାକୁଏଟ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା: ମୌସୁମୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ଆପେ ପ୍ରସବ ହୋଇ ବାଲଟିରେ ପଡ଼ିଲା ନବଜାତକ, ଡାକ୍ତରୀ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ହୀରାକୁଦ: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖୋଲିଲା 10 ଗେଟ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର