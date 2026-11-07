ବମିଖାଲ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା; ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରୁ ଅପରାଧ; ୬ ଗିରଫ୍, ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ପଚରାଉଚରା
ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟିଏ ସେମି-ଅଟୋମେଟିକ୍ ବନ୍ଧୁକ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁନାଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ:ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 7, 2026 at 10:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବମିଖାଲ କଟକ ରୋଡ୍ ରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଝାରପଡ଼ାର ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରା (୧୮), କୁନା ରତନ (୧୮), ମନୋଜ ବେହେରା (୧୮), ଦିବ୍ୟ କୁମ୍ଭାର (୧୯), ଶୁଭା ଓରଫ ବିଶ୍ୱଜିତ ହାତୀ (୧୯), ଲିପୁନ ଜେନା ଓରଫ ଜଗତଜୀବନ ଜେନା (୩୨) । ଏହାବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି ।
ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟିଏ ସେମି-ଅଟୋମେଟିକ୍ ବନ୍ଧୁକ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁନା ଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସୋନୁଙ୍କ ମା' ଶାନ୍ତି ନାୟକଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ମାମଲା (ନଂ.୭୮୫/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ଡିସିପି ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଅନୁଯାୟୀ, ରାତିରେ ସୋନୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ରସୁଲଗଡ଼ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଝାରପଡ଼ା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟସ୍ଥ ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ସୋନୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ମୃତକ ସୋନୁ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଝାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସୋନୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ନିକଟ ଝାରପଡ଼ା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରୁ ଅପର ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁଳିଟି ସୋନୁଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ।
ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ଘଟଣା ଛାତି ଦୋହଲାଇ ଦେଉଛି । କଥା କଥାକେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଫୁଟୁଛି । ଏପରିକି ଲୋକମାନେ ଘରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଣାୟତ ଅପରାଧୀ; ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଅଶାନ୍ତ, ଚାରି ଦିନରେ ଗଡ଼ିଲା ୪ ମୁଣ୍ଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ବମିଖାଲ କଟକ ରୋଡରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା, ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ ଶାଳକକୁ ମାରିଦେଲା ଭିଣୋଇ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ୭୬ ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; ଘରୋଇ ସହାୟକ ଫେରାର, ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ନଗଦ ଟଙ୍କା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର