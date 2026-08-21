ହତାଦରରୁ ଆଦର: ବିଦେଶରେ ମହକୁଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଉଁଶ କରଡ଼ି, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ରୋଜଗାର
କଳାହାଣ୍ଡି ବଜାରରେ ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, ଏବେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଥାଳିର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁଆଦିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂହ
Published : August 21, 2026 at 1:48 PM IST
Bamboo Karadi ଭବାନୀପାଟଣା: ଜଙ୍ଗଲର ଅମୃତ... ଆଉ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବିକାର ମୁଖ୍ୟ ସାହାରା ! ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ତାହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଥାଳିର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁଆଦିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ । ସବୁଜ ସୁନା ବାଉଁଶ ଗଜାରୁ ତିଆରି 'କରଡ଼ି', ଯାହାର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମହକରେ ଏବେ ଗାଁରୁ ସହର ମହକୁଛି । କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର... ସବୁଠି ଏବେ ବାଉଁଶ କରଡ଼ିର ଜୋରଦାର ଚାହିଦା । ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ କରଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରି ରୋଜଗାରର ନୂଆ ବାଟ ଖୋଜିପାଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ।
ଜୀବିକାର ମୁଖ୍ୟ ସାହାରା କରଡ଼ି:
ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ସାଜେ ଜୀବିକାର ବରଦାନ । ଘଞ୍ଚ ପାହାଡ଼ୀ ଜଙ୍ଗଲର ବାଉଁଶ ମୂଳରୁ କଅଁଳ ଗଜା ଭାବେ ଜନ୍ମ ନିଏ 'କରଡ଼ି' । ଆଉ ଏହି କରଡ଼ି ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରୀ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିଛି । ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ଛାଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲରୁ କରଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ । ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି, ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଏହାର ଚୋପା ଛଡ଼ାଯାଏ, ସଫା କରାଯାଏ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ପତ୍ର ଦନାରେ ସଜାଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ । ଏହି କରଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ନିଜ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ।
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡିର କରଡ଼ିର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଗାୟତ୍ରୀ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ଭୋର ସକାଳୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କରଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରୁ । ସେସବୁ ଆଣି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସଫା କରିବା ପରେ କାଟି ବଜାରକୁ ଆଣିଥାଉ । ଭାଗ ଓ ବିଡ଼ା ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରୀ କରି ଥାଉ । ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଏହାକୁ କିଣିଥାନ୍ତି । ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ।"
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କରଡ଼ି:
ତେବେ କରଡ଼ି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପନିପରିବା ନୁହେଁ, ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ । କରଡ଼ି ବେସର, ଆମ୍ବିଳ, ଭଜା, ଚିପ୍ସ, ଚଟଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କରଡ଼ି ଆଚାର... ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ କିସମର ସୁଆଦିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଆଉ କରଡ଼ି ଶୁଖିଗଲେ ସେଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ 'ହଣ୍ଡୁଆ', ଯାହା ବର୍ଷ ତମାମ୍ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଏ । ବର୍ଷକରେ କେବଳ ୩ ମାସ ମିଳୁଥିବା ଏହି କରଡ଼ିର ସ୍ୱାଦ ଯେତିକି ନିଆରା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସେତିକି ହିତକର । ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବୋହି ଆଣୁଥିବା ଏହି କଅଁଳ ବାଉଁଶ ଗଜା, ଆଜି ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ହାଣ୍ଡିରେ ଆଶାର ଦାନା ଯୋଗାଉଛି ।
କଳାହାଣ୍ଡିର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ:
କଳାହାଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହିଁ ବାଉଁଶ ଗଛରୁ ନୂଆ ଗଜା ବାହାରେ, ସେହି ଗଜାକୁ କରଡ଼ି କୁହାଯାଏ । କରଡ଼ି ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ । କରଡ଼ିର ଚାହିଦା କେବଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ । କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏହାକୁ ଖାଆନ୍ତି । ବର୍ଷା ଦିନେ ଦୁଇ ମାସ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କରଡ଼ି ତରକାରୀ ଖାଇଥାଆନ୍ତି । କରଡ଼ିରେ ବେସର, ସନ୍ତୁଳା, ଭଜା, ବରା ଆଦି ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧାଯାଏ । ଏଭଳି କି କରଡ଼ି ପକାଇ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯାହା ଆହୁରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଥାଏ ।
କଳାହାଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମାହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବଜାରରେ କରଡ଼ିର ଚାହିଦା ରହିଛି । ଗୃହିଣୀମାନେ କରଡ଼ିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । କଳାହାଣ୍ଡିର କରଡ଼ି ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି । ମୋର ସମ୍ପର୍କିୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କରଡ଼ି ପଠାଇଥାଏ । ଏହାସହ କରଡ଼ିରୁ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଏ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଅଟୋ ଚାଳକରୁ ସେବାର ସାରଥୀ... ନିରାଶ୍ରୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ବିଭୁତି
ମାଛ ମୋମୋ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଚାର ଓ ହାଇଜେନିକ୍ ଶୁଖୁଆ ! ନିଆରା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଡେଲ୍ ଆଣିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି