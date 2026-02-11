ରାସ୍ତା କଡରେ 60 ବର୍ଷ..ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବାଉଁଶ କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ
ସମୟ ହେଲେ ପାଲଟାଣି ବସି ପଡନ୍ତି ଏମାନେ । ବାଉଁଶକୁ ଚିରି ସୁନ୍ଦର ନିଖୁଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । କାମ କରୁକରୁ କେତେବେଳେ ସକାଳ ଯାଇ ସଂଧ୍ୟା ଆସିଯାଏ ଜାଣି ପାରନ୍ତିନି ।
Published : February 11, 2026 at 12:50 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଉଁଶରେ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ । ବାଉଁଶ ଚମକିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଚମକିବ । ରାସ୍ତାକଡରେ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ରାତିଦିନ ଲାଗି ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଣୁଥାନ୍ତି । ନିଜ ଭିଟାମାଟି, ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଆସି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଠି ମେଲିଛନ୍ତି ବେଉସା । ଏ ହେଉଛନ୍ତି ୱାଇ ଡାଲିୟା । ବୟସ ୬୦ ଛୁଇଁଲାଣି । ଏହି ରାସ୍ତାକଡରେ ବସି ବାଉଁଶ ପାତିଆରୁ ଜୀବନର ଖୁସି ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି । ଜୀବନର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ନିଜେ ନଇଁପଡିଲେଣି । କେବଳ ଡାଲିୟା ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ହେଲେ ଆସି ପାଲ ଟାଣି ବସି ପଡନ୍ତି ଏମାନେ । ବାଉଁଶକୁ ଚିରି ସୁନ୍ଦର ନିଖୁଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ଏମିତି କାମ କରୁକରୁ କେତେବେଳେ ସକାଳ ଯାଇ ସଂଧ୍ୟା ଆସିଯାଏ ଜାଣି ପାରନ୍ତିନି । ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଏମାନେ ବସ୍ତିରେ ଥିବା କୁଡୁଆକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। କୁଡିଆ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆରମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ସଂଘର୍ଷ। ପ୍ରକୃତରେ, ବାହାରକୁ ସାଧାସିଧା, ଖୁସି ମିଜାଜର ଦିଶୁଥିବା ଏଇ ମଣିଷଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଖୁବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ । ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ETV Bharatର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
ୱାଇ ଡାଲିୟାଙ୍କ ଘର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ । ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ସିନା ପଢେଇ ପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ କାରିଗରୀ କଳାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବେଶ ଦକ୍ଷ କରିପାରିଛନ୍ତି ଦଲିଆ । ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକଟାଳ ରଡି କରି, ଧୁଆଁ ଉଡେଇ ଗାଡ଼ିମଟର ଚାଲିଥାଏ । ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ନଜର ସ୍ଥିରଥାଏ ତାଙ୍କ କାମ ଉପରେ । ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ଚାଲିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ହାତ । ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡାଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ,ଛୋଟ ଛୋଟ ତୋରଣ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ । ଏପରିକି ରାବଣ ପୋଡି ବେଳେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶର ଆକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଡାଲିୟା।
ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ସାମଗ୍ରୀ ବାଉଁଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଓ ତାର ଦାମ କେତେ
- ଭୋଗେଇ- ୩୦ ରୁ ୫୦ ଟଂକା
- ଡାଲା- ୧୦୦ ରୁ ୫୦୦
- ଲ୍ୟାମ୍ପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ- ୧୦୦ରୁ ୩୦୦
- ଟ୍ରେ - ୩୦୦ ରୁ ୪୦୦ ଟଙ୍କା
- ବାଉଁଶ ଝୁଡ଼ି- ୮୦ ରୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କା
- ପାଚିଆ- ୨୦୦ରୁ ୩୦୦ ଟଙ୍କା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭାଘର ପାଇଁ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ତିଆରି ତାଟ ସମସ୍ତ ଲୋଡିଥାନ୍ତି । ଖରାଦିନେ ବେଣା ଚେରରେ ତିଆରି ପରଦାର ବି ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏହା ଘର ଥଣ୍ଡା ରଖେ ବୋଲି ଲୋକେ ବେଶି ଏହାକୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି । ଏହା ହ୍ୟତୀତ ବେତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ସୋଫା, ଚୌକି, ଟି-ପୟ, ଘର ସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯାହାର ଖୁବ ଆଦର ରହିଛି।
୬୦ ବର୍ଷ ତଳେ ଜୀବିକା ସନ୍ଧାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଡାଲିୟାଙ୍କ ବାପା । ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା କଳାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବେଉସା । ସେବେଠାରୁ ଜୀବନ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ଧାରରେ । ପୀଢି ପରେ ପୀଢି । ଆଜି ବି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ସାହାସ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ସବୁକିଛି ।
ଡାଲିୟା କୁହନ୍ତି, 'ବାପା ମାଆ ଚାଲିଗଲେଣି ଆରପାରିକୁ । ଦୀର୍ଘ ୬୦ ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମ ପରିବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ । ମୋ ପିଲାବେଳୁ ବାଉଁଶ ଏବଂ ବେତରେ ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁୁଛୁ । ଖଣ୍ଡିଏ ବାଉଁଶ ୧୦ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ସମୟରେ କିଣୁଥିଲୁ । ଆଜି ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଟ୍ରଲି ଭଡା ୬୦ ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ଖରା ଦିନେ ଶୀତ ଦିନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡି କାମ କରୁଛୁ । ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ସରକାର ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାଁନ୍ତି । ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଯୋନରେ ଆମକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦୈନିକ ୫୦୦ ରୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ରୋଜଗାର ହୋଇଯାଏ । ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିଯାଏ । ହେଲେ ବହୁତ ବେଶି ଅର୍ଥ ମିଳେନି । ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା ।'
ସାମଗ୍ରୀର ଆଦର ବଢିଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ବଢୁନି
ଡାଲିୟା ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, 'ଦୈନିକ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶରୁ 5 ରୁ ୬ ଟି ଡାଲା ତିଆରି ହେଉଛି। ସେହିପରି ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ବାଉଁଶ ଜାଲି, ବାଉଁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଜ ମହଲରେ ସାଜସଜା ହୁଏ । ଏସବୁରୁ କିଛି ଭଲ ପାଇସା ମିଳିଥାଏ । ସେଥିରେ ଆମର ପରିବାର ଚଳେ ।' ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏତିକି ଯେ, ସମୟ ବଦଳିଛି, ସାମଗ୍ରୀର ଆଦର ବି ବଢିଛି । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢିଛି । ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବା କଥା ମିଳୁନାହିଁ । ତେଣୁ ଅନେକ କଷାଘାତ ଭିତରେ ସେମାନେ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି ।
'ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର'
ଡାଲିୟାଙ୍କ ପରି ରାସ୍ତା କଡରେ ବାଉଁଶ, ବେତ ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ପଳାସାର ଅଧିବାସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି, 'ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଆମର ଜୀବନଜୀବିକା ଚାଲିଥିଲେ ହେଁ, ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ସେମିତି ଆମେ ରାସ୍ତା କଡରେ କାମ କରୁଛୁ । ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର ।'
ରାଜଧାନୀର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହନ୍ତି, 'ଆଜିକାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି । ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରୁଛୁ ବାଉଁଶ ଓ ବେତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ । ବେତରୁ ତିଆରି ଚୌକି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଲାର ଖୁବ ଡିମାଣ଼଼୍ଡ ରହିଛି । ଘର ସାଜସଜା ଜିନିଷ ବି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର । ମୋର ପୁଷ୍ପ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି । ସେଠି ବି ଲୋକମାନେ କିଣିବେ ।'
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହନ୍ତି, 'ଦିନକୁ ଦିନ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଆଦର ବଢୁଛି। ବେତ ଆଉ ବାଉଁଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କୁଲା ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୋଗେଇ ,ଡାଲା ,ବେତର ଚେୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୁଣା ହେଉଛି। ରେଟ ବି କମ ଅଛି । ନୟାପାଲିରୁ ଆସିଛି ଏଠାକୁ କୁଲା ଏବଂ ଡାଲା ନେବାକୁ ।'
ସମୟ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମ ରୋଜଗାରରେ ବି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ହେଉଥିଲା। ସମୟ ସହିତ ତାଳଦେଇ ଦରଦାମ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେବ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ସନ୍ଦିହାନ । ଏ ନୂଆ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
