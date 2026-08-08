ଲିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ କହି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଛୁରୀରେ ବେକ କାଟି ଫେରାର ହୋଇଗଲା ଦୁର୍ବୁତ୍ତ, ଗୁରୁତ୍ତର ଭାବେ MKCGରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତ୍ତର ମୋଟରସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଓ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 8, 2026 at 11:17 PM IST
MISCREANT SLASHED MANS THROAT, ବ୍ରହ୍ମପୁର : ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା । ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯିବା ପରେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହିତ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ଶେଷରେ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ଜଣକ ଏକ ଛୁରୀ ବାହାର କରି ବେକ କାଟି ଫେରାର ହୋଇଯିବା ଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତ୍ତର ମୋଟରସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଓ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତ୍ତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡୁରା ଗ୍ରାମର ଉଦ୍ଧବ ପାଢ଼ୀ ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତି ସମୟରେ ଉଦ୍ଧବ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡୁରାରୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଯାଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ୧୭ରୁ ୧୮ ବର୍ଷର ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ । ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିବା ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚାଳକ ଉଦ୍ଧବ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ଆସିଥିବା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହୋଇ ମୋଟର ସାଇକେଲ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚାଳକ ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ମାତ୍ରେ ତୁ ଆଜି ସରିଲୁ କହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧରିଥିବା ଛୁରୀରେ ତାଙ୍କର ତଣ୍ଟି କାଟି ଦେଇଥିଲା । ଛୁରୀରେ ତଣ୍ଟି କାଟି ଦେଉଥିବା ନେଇ ଜାଣିପାରିବା ପରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚାଳକ ଜଣଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ହାତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ।
ଛୁରାମାଡରେ ଗୁରୁତ୍ତର ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ଧବ ପାଢ଼ୀ ନିଜେ ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂର ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯିବା ସହିତ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲର କର୍ଣ୍ଣ, ନାସା ଏବଂ ଗଳା (ENT) ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ରାତି ୧୧ଟା ଠାରୁ ସାଢେ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରେସନ କରିବା ସହ ବେକରେ ଗୁରୁତ୍ତର ଆଘାତ ପାଇଥିବା ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଏମକେସିଜିର ଡାକ୍ତର । ଗଳାରେ ୨୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସିଲେଇ ପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଲିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଛୁରୀରେ ବେକ କାଟି ଦେବାରୁ ଗୁରୁତ୍ତର ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ଧବ ପାଢ଼ୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଆଣିବା ପରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବ ତାହାକୁ କଳ୍ପନାରେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ବାସ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏପରି କେହି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କୈଣସି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ନଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଲିପ୍ଟ ମାଗି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଯୁବକ ଜଣକ କୈଣସି ଡକାୟତି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି କରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ । ଏପରିକି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଛା କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଆହାତ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିରୁପମାଙ୍କ କହିବା କଥା ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ଯୁବକଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ନଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡୁରାରୁ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ନେଇ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ତେବେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟାଇଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ୍ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତ୍ତର ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ପଚାରାଉଚରା କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗୋଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୭୩ ବର୍ଷୀୟ ଶୁକଦେବଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ... ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲରେ ନୟାଗଡରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମେଡ଼ିକାଲ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟିର ତଦନ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର