ଅଚିନ୍ତା ନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରଶାସନ-ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ହରିଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି ପଲିଥିନ !

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡିଛି ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ । ତାଳବଣିଆ ଏବଂ ଭୂଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡୁଥିବା ପଲିଥିନ ଏବେ ହରିଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ହରିଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି ପଲିଥିନ
Published : April 7, 2026 at 4:09 PM IST

ପୁରୀ: ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କବଳରେ ବେଳାଭୂମି ତତସଂଲଗ୍ନ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ । ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ ସିଆଡେ କୁଢକୁଢ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା । ଆଉ ସେହି ଆବର୍ଜନାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ । ବେଳେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ପଲିଥିନ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡିଆ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ଥିବା ତାଳବଣିଆ ଏବଂ ଭୂଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡୁଥିବା ପଲିଥିନ ଏବେ ହରିଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।

ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ ବିଭାଗ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ସେହି ଅର୍ଥରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଘାସ ଚାଷ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି । ହେଲେ ଏହି ଅର୍ଥ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସୀମାରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ବେଆଇନ ହୋଟେଲ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ, ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଆବର୍ଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।

ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ କୁହନ୍ତି,‘‘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସୀମାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ପଲିଥିନ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡିଆରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳେ ପଲିଥିନ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହରିଣ । ଏଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି । କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ହରିଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି ।

ଲୋପ ପାଇଯିବେ ଚିତ୍ରା ହରିଣ !

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସୀମାରେ ଥିବା ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ସବୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ । ପଲିଥିନ, ଆବର୍ଜନା ପକାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କେତେ ହରିଣ ତାହାର ଗଣନା କରାଯାଉନାହିଁ । ହରିଣଙ୍କ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ, କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରେ ହରିଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ହରିଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । ନହେଲେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଚିତ୍ରା ହରିଣ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବେ।’’

ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ପାଲଟିଛି ତାଳବଣିଆ

ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ ପୁରୀର ତାଳବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଆବର୍ଜନା ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ତାଳବଣିଆ ବାସିନ୍ଦା ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟ ତାଳବଣିଆ ଓ ଭୂଦାନ ନିକଟରେ ପଲିଥିନ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡିଆ, ପଲିଥିନ ଆବର୍ଜନା ଆସି ଅବାଧରେ ପକାଉଛନ୍ତି ।

ପଶୁପ୍ରେମୀ ହେକ୍ଟର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି । ହେଲେ ଏହି ସବୁ କଟକଣା ଲଗାଇବାରେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ ମାରିଛି । ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ହେଲେ ଏହା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ । ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।’

ନିୟମ ମାନୁ ନାହାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ପ୍ରତିଦିନ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ସଲଗ୍ନ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଜମୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ । ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବାବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜିଭାତର ଆସର । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପିକ୍‌ନିକ୍‌ ଋତୁରେ ଅବାଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସି ପଲିଥିନ ପକାଇ ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘‘ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପିକନିକ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି ।’

ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହରିଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଥିବା ବେଳେ ହରିଣମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣରେ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । କେବଳ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଦେଇ ବସିଗଲେ ଏହା ସଫଳ ହେବନାହିଁ । ବରଂ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

