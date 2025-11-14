ବାଲିଯାତ୍ରାର ରେକର୍ଡ଼: 9 ଦିନରେ ହେଲା 400 କୋଟିର ବେପାର, 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶ
ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ବେପାର ହୋଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଛି ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ । ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁୁ ତଳପଡିଆ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଭଲବେପାର ହେଲାନି ବୋଲି କହି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ।
Published : November 14, 2025 at 4:21 PM IST
କଟକ : ସରିଗଲା ବାଲିଯାତ୍ରା । କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା । ଓଡିଶା ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରମ୍ପରାର ନିଦର୍ଶନ ବାଲିଯାତ୍ରା । 9 ଦିନର ଯାତ୍ରାରେ ବେଶ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି । ପାଖାପାଖି 400 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ 9 ଦିନରେ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର, ରବିବାର ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲପାଳ କହିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଗତକାଲି ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ ସୋରେ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ଏଥର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି । ବୁଧବାର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 47 କୋଟି 68 ଲକ୍ଷ 68 ହଜାର ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଦିନରେ ଆହୁରି 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାର ବେପାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, 2023ରେ ଜାତୀୟ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ 34 କୋଟି 68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି 2024 ରେ 43 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ ଜାତୀୟ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜିଲ୍ଲପାଳ କହିଛନ୍ତି । ଏଥର ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ଉପର ପଡିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇନଥିଲା । ମାତ୍ର ତଳ ପଡିଆରେ 60 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଐତିହାସିକ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଶେଷ ଭିଡ଼ ହୋଇ ନଥିଲା । ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନଠାରୁ ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ହାରାହାରି 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଭିଡ଼ ଦ୍ବିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା । ରବିବାର ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ପାଇଁ ଭିଡ ବଢିଗଲା
ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ଦିନରେ ବଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭି ଆଇ ପି ଓ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଵାରିକେଡିଂ ଵ୍ୟଵସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ନିକଟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଲୋକେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ଅନେକ ଲୋକଏହି ଭିଡ଼ରେ ଫସି ଯାଇ ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ସୋ ଦେଖିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ । ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରିଛି ।
ଆଗକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ-ପୋଲିସ କମିଶନର
ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି,ଭିଡ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା, ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବାରିକେଡ଼ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇବାରୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ମାତ୍ର ପୋଲିସ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ ମେଳାରେ ଏପରି ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା ଘଟେ । କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ କିପରି ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ।
ତଳ ପଡିଆରେ ଦହିବରା ହାଟକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ ବେପାରୀ
ସେହିପରି ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତଳ ପଡିଆରେ ଦହିବରା ହାଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ହାଟରେ ସମସ୍ତ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ । ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତଳ ପଡିଆରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ହେମନ୍ତ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଉପର ପଡିଆରେ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲୁ । ଏଥର ଆମକୁ ତଳପଡିଆରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦହିବରା ହାଟକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବେପାର ଭଲ ହେଲା ମାତ୍ର ଉପର ପଡିଆ ଠାରୁ କମ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
