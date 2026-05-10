ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ; ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବଦଳି, 4 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ
ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବା ସହ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ/ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ
Published : May 10, 2026 at 5:44 PM IST|
Updated : May 10, 2026 at 5:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର/ନିଆଳି: ରାଜଧାନୀ ଉପଖଣ୍ଡ ବାଲିଅନ୍ତାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ରବିବାରଠାରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଏତଲାକୁ ନେଇ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ପୃଥକ ମାମଲାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ନୂଆ ପୃଥକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି। ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ DSP ରତ୍ନପ୍ରଭା ଶତପଥୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ SP ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବା ସହ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ।
4 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ, ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବଦଳି
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଅନିଲ ପରିଡାଙ୍କୁ UPD, ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଶ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଜଣେ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜଣେ ଏଏସଆଇ, ଜଣେ OAPF କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି 2 ଜଣ ହୋମ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ।
ଦୁଇ ନୂଆ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ
ମୃତ GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାପା କୈଳାସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୨୨୧/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରିଥଲା। ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନଂ.୬/୨୦୨୬ରେ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଛି। ସେହିପରି ପୀଡିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲାକ୍ରମେ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା (ନଂ.୨୨୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନଂ.୭/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଜ ନିକଟରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସ୍କୁଟି ସହିତ ଯୁବକଙ୍କ ବାଇକ ଧକ୍କାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ GRP କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଡା ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
