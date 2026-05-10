ETV Bharat / state

ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ; ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବଦଳି, 4 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ

ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବା ସହ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ/ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ

baliyanta mob murder 4 police suspended and iic transfer
ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବଦଳି, 4 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 10, 2026 at 5:44 PM IST

|

Updated : May 10, 2026 at 5:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର/ନିଆଳି: ରାଜଧାନୀ ଉପଖଣ୍ଡ ବାଲିଅନ୍ତାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ରବିବାରଠାରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଏତଲାକୁ ନେଇ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ପୃଥକ ମାମଲାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ନୂଆ ପୃଥକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି। ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ DSP ରତ୍ନପ୍ରଭା ଶତପଥୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ SP ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବା ସହ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ।

baliyanta mob murder 4 police suspended and iic transfer
ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବଦଳି, 4 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ (Etv Bharat)

4 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ, ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବଦଳି

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଅନିଲ ପରିଡାଙ୍କୁ UPD, ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଶ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଜଣେ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜଣେ ଏଏସଆଇ, ଜଣେ OAPF କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି 2 ଜଣ ହୋମ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ।

baliyanta mob murder 4 police suspended and iic transfer
ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବଦଳି, 4 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ (Etv Bharat)

ଦୁଇ ନୂଆ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ

ମୃତ GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାପା କୈଳାସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୨୨୧/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରିଥଲା। ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନଂ.୬/୨୦୨୬ରେ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଛି। ସେହିପରି ପୀଡିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲାକ୍ରମେ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା (ନଂ.୨୨୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନଂ.୭/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।

baliyanta mob murder 4 police suspended and iic transfer
ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବଦଳି, 4 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ (Etv Bharat)
୧୦ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ ଟିମ୍ ଗଠନବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଆଇଜି ବି.ଗଙ୍ଗାଧର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ୧୦ ଅଫିସର୍‌ଙ୍କୁ ନେଇ ୨ଟି ଟିମ୍‌ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍‌ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍‌ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବ। ତଦନ୍ତରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଓ ସାଇବର ଟିମ୍‌ ସହ ଡଗ୍‌ ସ୍କ୍ବାଡ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା ଓ ପୋଲିସର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି।
baliyanta mob murder 4 police suspended and iic transfer
ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବଦଳି, 4 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ (Etv Bharat)
ଥାନା ଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଛାନଭିନ୍ଏସ୍ପି ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାଉତରାୟ ଟିମ୍ ସହ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଥାନାଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ମାମଲା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। SP ଅନିରୁଦ୍ଧ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତଦନ୍ତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, ତଦନ୍ତ ବେଳେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପରିବ ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି SP ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିମ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କାଜ ନିକଟସ୍ଥ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିଛି।

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଜ ନିକଟରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସ୍କୁଟି ସହିତ ଯୁବକଙ୍କ ବାଇକ ଧକ୍କାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ GRP କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଡା ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲିଅନ୍ତା ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣା; ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷବ୍ଧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲିଅନ୍ତା ପରେ ବାଲିପାଟଣା: ଋଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୁହାରଡରେ ପିଟି ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ୍

Last Updated : May 10, 2026 at 5:49 PM IST

TAGGED:

MOB BEATS ACCUSED TO DEATH
YOUTH BEATEN TO DEATH
ବାଲିଅନ୍ତାର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ଘଟଣା
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
MOB BEATS ACCUSED TO DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.