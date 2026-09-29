ETV Bharat / state

ପୋଖରୀରେ ବୁଡି OAV ଛାତ୍ର ମୃତ, ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ପରିବାର

ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ବାଲିପାଟଣା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଅର୍ଣ୍ଣବ ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Balipatna OAV Student Drowns in Khordha School Negligence Alleged
ପୋଖରୀରେ ବୁଡି OAV ଛାତ୍ର ମୃତ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରଣଗଡ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଦ୍ୟା ନିକେତନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ । ମୃତ ଛାତ୍ର ହେଲେ ବାଲିପାଟଣା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଅର୍ଣ୍ଣବ ସାହୁ ।

Balipatna OAV Student Drowns in Khordha School Negligence Alleged
ଛାତ୍ର ଅର୍ଣ୍ଣବ ସାହୁ (ETV Bharat)

କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଠାରୁ ନରଣଗଡ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଦ୍ୟା ନିକେତନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ଆଥେଲେଟିକ ମିଟ୍‌ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ୧୮୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବାଲିପାଟଣା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର, ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ:

ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସୋମାପିକା ରାୟ, ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ପରିବାର ବର୍ଗ, ଖୋରଧା ତହସିଲ ଦାର ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । କିଛି ସମୟ ଧରି ମେଡିକାଲରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପରିବାର ଏକ ମାତ୍ର ପୁଅ ଏବଂ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଖୋରଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ କୁମାର ଦେବତା ଏବଂ ଏସଡିପିଓ (SDPO) ପଙ୍କଜ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।

Balipatna OAV Student Drowns in Khordha School Negligence Alleged
ବାଲିପାଟଣା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat)

ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବହୀନତା ପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣବର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।"

ତହସିଲଦାର ବିଭାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପହଞ୍ଚି ରେଡକ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୋମାପିକା ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଖୋରଧା ତହସିଲଦାର ବିଭାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆସିଥିଲୁ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ରେଡକ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼-ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଘଟଣ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି 6 ନାବାଳକ ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

କଲେଜ ଯାଇଥିଲେ, ଦୟାନଦୀରୁ ମିଳିଲା ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଅନ୍ୟଜଣେ ନିଖୋଜ

ଇଟିଭି ଭାରତ ଖୋରଧା

TAGGED:

BALIPATNA ADARSHA SCHOOL
ବାଲିପାଟଣା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ
ଖୋରଧା ଛାତ୍ର ମୃତ୍ଯୁ
STUDENT DROWN TO DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.