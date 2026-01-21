କାଳ ହେଲା ଥଟ୍ଟାମଜା, ମାମୁଁ ନେଇଗଲା ଭଣଜା ଜୀବନ
ବାଲିପାଟଣାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଥଟ୍ଟାମଜାରୁ ଆକ୍ରମଣ । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଭଣଜା । ବାଲିପାଟଣା ପୋଲିସର ଛାନଭିନ ଜାରି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ।
Published : January 21, 2026 at 1:55 PM IST
Balipatana Murder ନିଆଳି: ଥଟ୍ଟାମଜା ହେଲା କାଳ । ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁର ଭୁଜାଲି ଚୋଟରେ ଚାଲିଗଲା ଭଣଜାର ଜୀବନ । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ବନମାଳିପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିନ ଭାପୁରନାଥ ସାହିରେ । ମୃତ ଭଣଜା ହେଲେ ଭାପୁରନାଥ ସାହିର ଲିପୁନାଥ, ବୟସ ୧୯ ବର୍ଷ ।
ଥଟ୍ଟାମଜାରୁ ନେଇଗଲେ ଜୀବନ:
ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମିଥୁନ ଭାପୁର ନାଥପୁର ଗାଁ ନିକଟ ଅଠାନ୍ତର ଓ ନୂଆଗାଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମୃତ ଲିପୁନାଥ ଥଟ୍ଟାମଜାରେ ମିଥୁନଙ୍କୁ କିଛି ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଉତିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡିଥିଲେ ମିଥୁନ । ରାଗରେ ଲିପୁନାଥଙ୍କୁ ଚାପୁଡା ମାରିିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଲିପୁନାଥ । ଫଳରେ ରାଗିକି ଭୁଜାଲିରେ ସମ୍ପର୍କୟ ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।
ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ:
ମିଥୁନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଭଣଜା ଲିପୁନାଥ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବାଲିପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଲିପୁନାଥ ।
ବାଲିପାଟଣା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ:
ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବାଲିପାଟଣା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବାଲିପାଟଣା ପୋଲିସ କେସ ନମ୍ବର 30/2026ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ହତ୍ୟା ପଛରେ କେବଳ ଥଟ୍ଟାମଜା ନା ଆଉ କିଛି ରହିଛି ଏନେଇ ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବାଲିପାଟଣା ପୋଲିସ । ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମିଥୁନ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତଦେହ ଥିବାବେଳେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ପୋଲିସ ।
ନକଲ କରିବାରୁ ରାଗିଗଲେ:
ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମୁନାନାଥ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୃତ ଲିପୁନାଥ ନିଶାରେ ନକଲ କରନ୍ତି । ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁଙ୍କ ନକଲ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଗି ଯାଇ ମାମୁଁ ମିଥୁନ ପ୍ରଥମେ ଚାପୁଡା ପରେ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।’
