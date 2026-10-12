ବାଲିଗୁଡ଼ା ବନ ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ କାରବାରରେ ଶିକାରୀ ସମେତ ଦୁଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗିରଫ
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଓ ବେଆଇନ କାରବାରକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣା ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : October 12, 2026 at 1:21 PM IST
ଫୁଲବାଣୀ: କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବେଆଇନ କାରବାର ବିରୋଧରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବନ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ କାରବାରର ଖୋଳତାଡ଼ କରି ଶିକାରୀ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ଟାଙ୍ଗିଆ, ବାଘନଖ, ଦାନ୍ତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ଶିକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ବାଘ ଛାଲ ଜବତ
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଓ ବେଆଇନ କାରବାରକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ୧୭ ତାରିଖରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ବେଆଇନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗ କାରବାରରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ସୁରାକ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା ବନ ବିଭାଗ।
ପ୍ରଥମେ ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଶିକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଏହାପରେ ଶିକାରୀର ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ଟାଙ୍ଗିଆ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକାର ସାମଗ୍ରୀ, ବାଘନଖ, ଦାନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି। ଗିରଫ ଶିକାରୀ ଜଣକ ଟିକାବାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜିକାଖୋଲ ଗ୍ରାମର ଦିଗାମ୍ବର କହଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଗିରଫ ଦୁଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲେ ଟିକାବାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାବେଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଅମିତାଭ ବଚନ ପ୍ରଧାନ ଓ ତୋଫାନ ପ୍ରଧାନ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବେଆଇନ ଶିକାର ରୋକିବା ଦିଗରେ ବନ ବିଭାଗର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି କାରବାର ପଛରେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ହାତ ରହିଛି, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଚୋରା କାରବାର କେଉଁଠିକୁ ଲମ୍ବିଛି, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଡିଏଫ୍ଓ ଘନଶ୍ୟାମ ମହାନ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଲା ବନ ବିଭାଗ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ; ଶିକାରୀ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ, ବାଲିଗୁଡାରୁ ଜଣେ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ