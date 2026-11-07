ବାଲିଆପାଳ ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ: ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ମନୀଷା ମିଶ୍ର ଜଣେ ଜମି କ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 7, 2026 at 6:22 PM IST
Vigilance arrest Baliapal Sub-Registrar, ବାଲେଶ୍ବର: ଜମି କିଣାବିକା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବାଲିଆପାଳ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ମନୀଷା ମିଶ୍ର ଜଣେ ଜମି କ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ । ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷ ଚାକିରୀ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାଲିଆପାଳରେ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆୟ ବହୁର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜମି କିଣାବିକା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ କେବଳ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ହିଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବାଲିଆପାଳ ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ାଘର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧବାହାଲ ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
ଏହାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବାଲିଆପାଳ ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ମାତ୍ର ୫ରୁ ୬ ମାସ ହେବ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଜମି କିଣାବିକା ସମୟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜଣେ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମିର କିସମ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ କିସମର ଜମି କଟକ, ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କ୍ରେତା ଜଣକ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କଥା ଛିଣ୍ଡିଥିଲା । ଗତକାଲି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସେହି ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ । ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ।"
"ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମି କ୍ରେତା ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ତଳେ ଜମି କିଣାବିକା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମନୀଷା ମିଶ୍ର ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବାଲିଆପାଳ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟିଂ । ଏହି ଘଟଣାରେ କେବଳ ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ହିଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଥିଲେ । ସେ ନିଜେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଂ ଅଥରିଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆମ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ । ସେ ମୋହରିର ମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ଆମେ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ । ତେବେ ଆମ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୨୬ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି । ତାଙ୍କର ବାଲିଆପାଳରେ ଥିବା ଭଡ଼ାଘର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧବାହାଲସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷର ଚାକିରି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଖିଦୃଶିଆ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ," ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କଠୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର