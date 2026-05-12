ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଯୁବକଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; କେଉଁ ମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା ? କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ
ଘଟଣାରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : May 12, 2026 at 3:44 PM IST
କଟକ: ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୌର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ବିଶେଷକରି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା କଥା ସେନେଇ ବଡ କଥା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ।
ଘଟଣାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଥିବାରୁ 3ଟି ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା । ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅସଦାଚରଣ କରା ଯାଇଥିଲା ? ନାଁ ଛୋଟ ଘଟଣାଟିକୁ ଯୁବତୀ ମାନେ ବଡ଼ ରୂପ ରେଖ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା କି ? ସେହିପରି ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଟି ଘଟିଥିଲା କି ? କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣଟି ଘଟିଥିଲା ଅର୍ଥାତ ଏପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୂଳ ଉତ୍ସ କଣ ? ତମାମ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ତଦନ୍ତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 3 ଜଣ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି । ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରହିବା କଥା । ସେହିପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟଜଣେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଶେଷରେ ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଏପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରହିବା କଥା । ଫଳରେ ତିନିଟି ମାମଲାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହେବ । ସେହିପରି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା । ତଦନ୍ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହେବ । ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ।
ସେହିପରି ଯୁବତୀଙ୍କ ସିଡିଆର ଅର୍ଥାତ କଲ ଡିଟେଲସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା କଥା । ପୂର୍ବରୁ ସୋମ୍ୟଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ? ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା କି ? ଯାହାକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ? ମୃତକ ଯୁବକ (ସୋମ୍ୟ) ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କ ସିଡିଆର ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ।
ତେଵେ ସୋମ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ କି ସେହି ସମୟରେ ଗାଡି ଚଳାଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୟାନରୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି କିଛି କଥା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି । ଏମିତିକି ଏହି ଘଟଣାର ମୂଳ ଉତ୍ସ କଣ, ସଠିକ ଜଣା ପଡୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୌର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ; ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବଦଳି, 4 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ