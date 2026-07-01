ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା: 3 ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
ଭୁବନେଶ୍ବର ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 3 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 1, 2026 at 5:16 PM IST
Balianta Soumyaranjan Murder Case , ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି (ବୁଧବାର) ୩ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ପଞ୍ଚାନନ ବଡ଼ଜେନା ଓରଫ କାଳିଆ, ସ୍ମାଏଲାବ୍ ପତି ଓ ବିସ୍ମୟ ମହାନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରାଯିବ:
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ କାହିଁକି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ପଶୁ ଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ଜାଣିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ୨ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି । "ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣକୁ ନୀତିଗତ ଭାବେ ଅଦାଲତ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ । ଏହି ମାମଲାରେ ଯେପରି କେହି ଖସି ନ ଯିବେ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ୟେପରି ନଘଟିବ ସେ ନେଇ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକା କଣ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ପଦାକୁ ଆଣିବୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ।
ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ୍ ୨୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ପୋଲିସ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ପରେ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଗିରଫ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମାଏଲାବ୍ ପତି ଓ ବିସ୍ମୟ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ । ଗତ ମେ' ୧୯ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ବଡ଼ଜେନାକୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର