ETV Bharat / state

ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା: 3 ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

ଭୁବନେଶ୍ବର ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 3 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

High profile Soumya murder case 3 main accused on remand says Crime Branch DG
ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ ୩ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 1, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Balianta Soumyaranjan Murder Case , ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି (ବୁଧବାର) ୩ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ପଞ୍ଚାନନ ବଡ଼ଜେନା ଓରଫ କାଳିଆ, ସ୍ମାଏଲାବ୍ ପତି ଓ ବିସ୍ମୟ ମହାନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ।



ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରାଯିବ:
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ କାହିଁକି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ପଶୁ ଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ଜାଣିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ୨ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା: 3 ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ (ETV Bharat Odisha)
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣକୁ ନୀତିଗତ ଭାବେ ଅଦାଲତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜିକ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ରଖି ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ କରାଯାଇ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ଭାଇରଲ ଭିଡିଓ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗା ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ରଖି ଭିଡ଼କୁ ଚାଲିଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି ।"
High profile Soumya murder case 3 main accused on remand says Crime Branch DG
ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ ୩ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା (ETV Bharat Odisha)

ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି । "ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣକୁ ନୀତିଗତ ଭାବେ ଅଦାଲତ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ । ଏହି ମାମଲାରେ ଯେପରି କେହି ଖସି ନ ଯିବେ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ୟେପରି ନଘଟିବ ସେ ନେଇ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକା କଣ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ପଦାକୁ ଆଣିବୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର


ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ୍ ୨୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ପୋଲିସ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ପରେ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଗିରଫ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମାଏଲାବ୍ ପତି ଓ ବିସ୍ମୟ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ । ଗତ ମେ' ୧୯ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ବଡ଼ଜେନାକୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ

ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ୨୦ତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସୁବାସ ଭୋଇ ଗିରଫ୍

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ୧୯ରେ ପହଞ୍ଚିଲା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
3 ACCUSED ON CRIME BRANCH REMAND
SOUMYARANJAN SWAIN MURDER
CRIME BRANCH ODISHA
BALIANTA SOUMYARANJAN MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.