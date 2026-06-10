ETV Bharat / state

ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ରହସ୍ୟରେ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଦେଲେ କି କ୍ଲିନଚିଟ୍ ?

ରେଳବାଇ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଏଡ଼ିଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Etv Bharat
ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ନେଇ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 10, 2026 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଘଟଣାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିବା ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏଡିଜି ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

ADG ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ କ୍ଲିନଚିଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା

ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଦୟାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଲଗାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ରେଳବାଇ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଏଡ଼ିଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ କ୍ଲିନଚିଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ।


ମେ' ୨୬ ରେ ହୋଇଥିଲା ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଏଡିଜି ଗଙ୍ଗୱାର ତାଙ୍କ ଘରେ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଗୋପନ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ଵ ରେଳବାଇ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଏଡ଼ିଜିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଭଜମନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରେଳବାଇ ଏଡ଼ିଜିଙ୍କୁ ମେ' ୨୬ରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗୱାର କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଓ ଏଥିରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲଂଘନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମେ' ୩୦ ସୁଦ୍ଧା HRPC ଏଡିଜିଙ୍କୁ ଏହି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ସହ ଏହାର ଏକ କପି NHRC ଟିମକୁ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି, ସେନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି।


ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦାବି

ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା' କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।

ଏଠି କହିରଖିବୁ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC)ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 5 ଦିନ ଧରି ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଆୟୋଗଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ସାରି ଜୁନ 6 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯାଇଥିଲେ । ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିବା NHRCଙ୍କ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ କଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ସେନେଇ NHRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ADG ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା, ୫ ଦିନିଆ ତଦନ୍ତ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲା NHRC ଟିମ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଚପଲରେ ମାରିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ମଙ୍ଗରାଜ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଗିରଫ, ADGଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ NHRC ଖୋଳତାଡ

TAGGED:

SOUMYA MURDER CASE
BOTHRAS INVESTIGATION REPORT
ADG OF POLICE GANGWAR
ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା
BALIANTA SOUMYA MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.