ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ADG ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା, ୫ ଦିନିଆ ତଦନ୍ତ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲା NHRC ଟିମ୍
ବାଲିଅନ୍ତାରେ GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏଡିଜି ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି NHRC ଟିମ୍ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 5, 2026 at 6:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତାରେ GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC)ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି । ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନର ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି ଆୟୋଗଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯାଇଛି । ତେବେ ଫେରିବା ବେଳେ NHRCଙ୍କ ଟିମ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛି । ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିବା NHRCଙ୍କ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ କଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ସେନେଇ NHRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।
NHRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡିଏସପି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବିନାଶ କୁମାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି ଅପରାହ୍ନରେ ଫେରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ଟିମ୍ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହାପରେ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଆୟୋଗଙ୍କ ଟିମ୍ ଜୁନ ୧ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କାଜ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ସେହିପରି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଗାଁ ମୌଜପୁର ଯାଇ ବାପା, ମା ଓ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ NHRCଙ୍କ ଟିମ୍ । ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, ଏହା ପଛରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କି, ପୋଲିସ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରିଥିଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ କେତେ ଆଗେଇଛି, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏଡିଜି ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ କଣ ଥିଲା ବିବାଦ; ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ NHRCଙ୍କ ଟିମ୍ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ୪ର୍ଥ ଦିନରେ ଚାଲିଛି NHRC ତଦନ୍ତ, ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରାରୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ଚାଲିଛି NHRC ଜେରା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର