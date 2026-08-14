ETV Bharat / state

ଐତିହାସିକ ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠ... ଯେଉଁଠି ବାପୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ପାଚେରୀ, ଲେଖିଥିଲେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ

1934 ମସିହା ମେ’ 13ରୁ 15 ତିନି ଦିନ ଧରି ବାଲିଅନ୍ତାରେ ରହିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ । ଦଳିତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲେ ମନ୍ଦିର । ଏକାଠି କରିଥିଲେ ପଂକ୍ତି ଭୋଜନ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Nikunja Bihari Temple
ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2026 at 5:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Nikunja Bihari Temple ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା....ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା । ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ...ମଣିଷ-ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରୁଥିଲା । ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ସେହି ସମୟରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ ଗୋରା ସରକାର କବଳରୁ ଦେଶକୁ ସ୍ବାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁନଥିଲେ, ତାହା ସହ ସମାଜରୁ ଅସ୍ପୃଶତା ଦୂର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଏହି ଲଢେଇର ଏକ ନିରବ ମୂକସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଏବେବି ଠିଆ ହୋଇଛି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅନ୍ତାର ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠ

ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠ: ଅସ୍ପୃଶତା ବିରୋଧ ଲଢେଇ, ଏଇଠୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶାରେ ବାପୁଜୀଙ୍କ 3 ଦିନର ରହଣି:

ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଲଢ଼େଇ । 1934 ମସିହା ମେ’ 13ରୁ 15 ତିନି ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ । ତେବେ ବାଲିଅନ୍ତା ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠରେ ତିନି ଦିନର ରହଣିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ, ସାମାଜିକ ସମାନତାର ସନ୍ଦେଶ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାର ପ୍ରୟାସ, ଆଜି ବି ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦଯାତ୍ରା, ଯେବେ ଅସ୍ପୃଶତା ବିରୋଧରେ ଲଢୁଥିଲେ ଜାତିର ପିତା...

100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମାଜରେ ସମାଜରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଭଳି କୁପ୍ରଥା ରହିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଛୁଆଁ ପାରିବ ନାହିଁ । ଜାତି ଆଧାରରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ସମାଜରୁ ଏହି ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ବାପୁଜୀ । ୧୯୩୪ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପଦଯାତ୍ରା । ଏହି ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ଉଚ୍ଛେଦ, ସାମାଜିକ ସମାନତା ଓ ଦଳିତଙ୍କ ଉନ୍ନତି । ଆଉ ସେହି ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାର୍ତ୍ତା ୧୯୩୪ରେ ଏହି ମାଟିରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ।

Nikunja Bihari Temple
ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ବ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀରୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବାଲିଅନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ...

1934 ମସିହା ମେ’ 8 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପଦଯାତ୍ରା । ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗାଁ ପରେ ଗାଁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁଥିଲେ । ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୋଧରେ କହୁଥିଲେ । ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିଶା ନିବାରଣ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ । ୧୩ ମେ’ ୧୯୩୪ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସତ୍ୟଭାମାପୁରରୁ ପ୍ରାୟ ୪ ମାଇଲ୍ ପାଦରେ ଚାଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏଠାରେ ସେ ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠରେ ରହିଥିଲେ । ୧୪ ମେ’ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୌନ ଦିବସ ।

Nikunja Bihari Temple
ସ୍ମୃତି ପୀଠ (ETV Bharat Odisha)

ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲେ ମନ୍ଦିର:

1934 ମସିହା ମେ’ 15 ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ । କାରଣ ଏହି ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ଦ୍ବାର ଖୋଲିଥିଲେ । ଏଥିସହ ସାମୂହିକ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।


ଏନେଇ ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠର ମାର୍ଫତଦାର ଧୀରେନ କର କୁହନ୍ତି, ‘ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଠାକୁ ଆସି ତିନି ଦିନ ରହିଥିଲେ । 1934 ମସିହା ମେ’ 15 ଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ଓ ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଥିଲା ।’

Nikunja Bihari Temple
ପଦଯାତ୍ରା ସ୍ମୃତିରେ ନିର୍ମାଣ ମୂର୍ତ୍ତି (ETV Bharat Odisha)



ଭାଷଣ ନୁହେଁ ଆଚରଣରେ ଦେଖାଉଥିଲେ ବାପୁଜୀ:

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା କୁହନ୍ତି, ‘ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବଳ ଭାଷଣ ଦେଉନଥିଲେ, ନିଜ ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲେ । ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ଓ ଦଳିତଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ଭୋଜନ କରାଇବା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଭିଯାନର ଅଂଶଵିଶେଷ । ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଦଳିତ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶା ଛାଡ଼ିବା, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କହୁଥିଲେ ।’

Nikunja Bihari Temple
ଭଗବାନ ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ (ETV Bharat Odisha)
ବାଲିଅନ୍ତା ବାସିନ୍ଦା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ କୁହନ୍ତି, ‘ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ମନ୍ଦିର କେବଳ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ସମାଜର ନୈତିକ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରତିଫଳନ । ସେହି କାରଣରୁ ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ସେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଂଶ ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ । ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପଙ୍କ୍ତିଭୋଜନ କରାଇଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖିବା ଓ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ।’
Nikunja Bihari Temple
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ବଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ:

ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ବଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ । ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ ।


ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପୀଠ ସମ୍ପର୍କରେ...

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅନ୍ତାରେ ରହିଛି ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପୀଠ । ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଏହାର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ହେବ । ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧନାଥ ଭୋଇ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦଶ ପଇସା, ମୁଠେ ଚାଉଳ ମାଗୁଥିଲେ । ସେତିକି ନିଅଣ୍ଟ ହେବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ପାଳନ ହୁଏ ।

Nikunja Bihari Temple
କଠଉ (ETV Bharat Odisha)

ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପୀଠର ପୂଜକ କୁହନ୍ତି, ‘ମୋ ଜେଜେ ଏଠାରେ ପୂଜକ ଥିଲେ । ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏଠାରେ ରହଣି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛୁ । ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ।’



୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ । ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ସହିତ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଦରକାର । ଜାତି ନୁହେଁ, ମାନବିକତା ହେବା ଦରକାର ପରିଚୟ । ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ସମାନତା ହେବା ଦରକାର ସମାଜର ଭିତ୍ତି । ବାଲିଅନ୍ତାର ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠ ସେହି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନର ଏକ ଛୋଟିଆ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବିରାଟ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାୟ ।

Nikunja Bihari Temple
ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର 'ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ': ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସେନାନୀ, ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ସିଲେଇ ମେସିନ୍: ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ 1,50,000 ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 100 ମହିଳା

ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ ନୁହେଁ; ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସିଲେଇ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା Gen-Z ଯୁବତୀଙ୍କ ନୂଆ ଦେଶଭକ୍ତି,ପାଠପଢ଼ା ସହ କରୁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠ
MAHATMA GANDHI ODISHA PADAYATRA
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡିଶା ପଦଯାତ୍ରା
BALIANTA NIKUNJA BIHAR PEETH
INDEPENDENCE DAY 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.