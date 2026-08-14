ଐତିହାସିକ ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠ... ଯେଉଁଠି ବାପୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ପାଚେରୀ, ଲେଖିଥିଲେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ
1934 ମସିହା ମେ’ 13ରୁ 15 ତିନି ଦିନ ଧରି ବାଲିଅନ୍ତାରେ ରହିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ । ଦଳିତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲେ ମନ୍ଦିର । ଏକାଠି କରିଥିଲେ ପଂକ୍ତି ଭୋଜନ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : August 14, 2026 at 5:55 PM IST
Nikunja Bihari Temple ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା....ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା । ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ...ମଣିଷ-ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରୁଥିଲା । ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ସେହି ସମୟରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ ଗୋରା ସରକାର କବଳରୁ ଦେଶକୁ ସ୍ବାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁନଥିଲେ, ତାହା ସହ ସମାଜରୁ ଅସ୍ପୃଶତା ଦୂର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଏହି ଲଢେଇର ଏକ ନିରବ ମୂକସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଏବେବି ଠିଆ ହୋଇଛି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅନ୍ତାର ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବାପୁଜୀଙ୍କ 3 ଦିନର ରହଣି:
ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଲଢ଼େଇ । 1934 ମସିହା ମେ’ 13ରୁ 15 ତିନି ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ । ତେବେ ବାଲିଅନ୍ତା ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠରେ ତିନି ଦିନର ରହଣିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ, ସାମାଜିକ ସମାନତାର ସନ୍ଦେଶ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାର ପ୍ରୟାସ, ଆଜି ବି ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦଯାତ୍ରା, ଯେବେ ଅସ୍ପୃଶତା ବିରୋଧରେ ଲଢୁଥିଲେ ଜାତିର ପିତା...
100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମାଜରେ ସମାଜରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଭଳି କୁପ୍ରଥା ରହିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଛୁଆଁ ପାରିବ ନାହିଁ । ଜାତି ଆଧାରରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ସମାଜରୁ ଏହି ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ବାପୁଜୀ । ୧୯୩୪ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପଦଯାତ୍ରା । ଏହି ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ଉଚ୍ଛେଦ, ସାମାଜିକ ସମାନତା ଓ ଦଳିତଙ୍କ ଉନ୍ନତି । ଆଉ ସେହି ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାର୍ତ୍ତା ୧୯୩୪ରେ ଏହି ମାଟିରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ।
ପୁରୀରୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବାଲିଅନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ...
1934 ମସିହା ମେ’ 8 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପଦଯାତ୍ରା । ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗାଁ ପରେ ଗାଁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁଥିଲେ । ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୋଧରେ କହୁଥିଲେ । ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିଶା ନିବାରଣ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ । ୧୩ ମେ’ ୧୯୩୪ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସତ୍ୟଭାମାପୁରରୁ ପ୍ରାୟ ୪ ମାଇଲ୍ ପାଦରେ ଚାଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏଠାରେ ସେ ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠରେ ରହିଥିଲେ । ୧୪ ମେ’ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୌନ ଦିବସ ।
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲେ ମନ୍ଦିର:
1934 ମସିହା ମେ’ 15 ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ । କାରଣ ଏହି ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ଦ୍ବାର ଖୋଲିଥିଲେ । ଏଥିସହ ସାମୂହିକ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।
ଏନେଇ ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠର ମାର୍ଫତଦାର ଧୀରେନ କର କୁହନ୍ତି, ‘ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଠାକୁ ଆସି ତିନି ଦିନ ରହିଥିଲେ । 1934 ମସିହା ମେ’ 15 ଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ଓ ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଥିଲା ।’
ଭାଷଣ ନୁହେଁ ଆଚରଣରେ ଦେଖାଉଥିଲେ ବାପୁଜୀ:
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା କୁହନ୍ତି, ‘ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବଳ ଭାଷଣ ଦେଉନଥିଲେ, ନିଜ ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲେ । ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ଓ ଦଳିତଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ଭୋଜନ କରାଇବା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଭିଯାନର ଅଂଶଵିଶେଷ । ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଦଳିତ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶା ଛାଡ଼ିବା, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କହୁଥିଲେ ।’
ସ୍ବଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ:
ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ବଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ । ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ ।
ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପୀଠ ସମ୍ପର୍କରେ...
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅନ୍ତାରେ ରହିଛି ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପୀଠ । ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଏହାର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ହେବ । ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧନାଥ ଭୋଇ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦଶ ପଇସା, ମୁଠେ ଚାଉଳ ମାଗୁଥିଲେ । ସେତିକି ନିଅଣ୍ଟ ହେବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ପାଳନ ହୁଏ ।
ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପୀଠର ପୂଜକ କୁହନ୍ତି, ‘ମୋ ଜେଜେ ଏଠାରେ ପୂଜକ ଥିଲେ । ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏଠାରେ ରହଣି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛୁ । ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ।’
୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ । ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ସହିତ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଦରକାର । ଜାତି ନୁହେଁ, ମାନବିକତା ହେବା ଦରକାର ପରିଚୟ । ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ସମାନତା ହେବା ଦରକାର ସମାଜର ଭିତ୍ତି । ବାଲିଅନ୍ତାର ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠ ସେହି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନର ଏକ ଛୋଟିଆ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବିରାଟ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର