ବାଲିଅନ୍ତା ବର୍ବରକାଣ୍ଡ; ଘଟଣା ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପୀଡିତା, କହିଲେ 'ମୋ ସହ ଯାହା ଘଟିଛି...'
ବାଲିଅନ୍ତାରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା । ତଦନ୍ତ କଲେ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା । ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲେ ପୀଡିତା । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : May 8, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : May 8, 2026 at 2:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: "ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହ ମୁଁ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ତା ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲୁ । ଆମ ଗାଁରୁ ମୋ ସ୍କୁଟିରେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ । ଭିଙ୍ଗାରପୁର ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଉଭୟ ଯୁବକ ବାଇକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ହେଇ ହେଇ କହି ଚିଲେଇଥିଲେ । ଆମେ ପଛକୁ ବୁଲି ଅନେଇଥିଲୁ । ଏହାପରେ ଉଭୟ ଯୁବକ ଗାଡି ବୁଲେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ଆମ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଆମେ ଉଭୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲୁ ।
ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ମୃତ ସୌମ୍ୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଚୁରେ ବାଡେଇବା ସହ ସ୍କାର୍ଫ ଓ ପୋଷାକ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ । ମୋ ଗଳା ମଧ୍ୟ ଚିପିଦେଇଥିଲେ । ଏହାଫଳରେ ମୁଁ ଚେତା ହରାଇ ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲି । ତା' ପରେ କଣ ଘଟିଲା ମୁଁ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ କହିଛି ।
ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଉ । ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ନିବେଦନ କରୁଛି । ଅଟକ ଥିବା ଓମପ୍ରକାଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ । ମୋ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଲା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଝିଅ ସହ ଏଭଳି ନ ଘଟୁ," ବାଲିଅନ୍ତା ବର୍ବରକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ ମୃତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ପୀଡିତା ।
ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ-
ବାଲିଅନ୍ତା ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୈଠକ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ।
୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ-
ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଥିବା ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵର ସହ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତତ୍ପର ହୋଇଛି । GRP କନଷ୍ଟେବଳ ଥିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାଧିକାରୀ ଅନିଲ କୁମାର ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର