ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଗିରଫ, 12ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗିରଫଦାରୀ
ଭୁବନେଶ୍ବର ବାଲିଅନ୍ତା ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦ୍ବାଦଶ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟିକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 12, 2026 at 12:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତା ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ବଢ଼ିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟିକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଛି । ଫଳରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 12କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ।
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗିରଫ କରିଥିବା ବଣ୍ଟିକୁ ଜେରା କରୁଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି 11 ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ପୂର୍ବରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 11 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ବାରା ଜଣକୁ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି :
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଆଧାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗିରଫଦାରୀ ଭୟରେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବେଣୁପୁର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ପୁରୁଷମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି, SP ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାଉତରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି ଲାଗିନାହିଁ Mob lynching ଦଫା ?
ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା (Mob lynching) ଦଫା BNS 103 (2) ଲାଗିନାହିଁ । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ।
ସୌମ୍ୟ ସଂଘବଦ୍ଧ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂପର୍କିତ ଦଫା ନ ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିଡ଼ ହତ୍ୟା (Mob lynching) ଦଫା ଲଗାଯାଏ । ଜାତି, ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଧାରରେ 5ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ଥିଲେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଦଫା ଲାଗିଥାଏ । ଏପରିକି ଗୁଣି ଗାରେଡି ଜନିତ ହିଂସା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦଫା ଲଗାଯାଏ । ଲିଞ୍ଚିଂ ଧାରା ଲାଗୁ ଅଥବା ନଲାଗୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସମାନ ରହିବ । ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ Mob lynching କରିଛନ୍ତି ତାହା କହିବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ । " ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର