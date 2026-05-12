ETV Bharat / state

ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଗିରଫ, 12ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗିରଫଦାରୀ

ଭୁବନେଶ୍ବର ବାଲିଅନ୍ତା ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦ୍ବାଦଶ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟିକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

BALIANTA GRP CONSTABLE SOUMYA RANJAN MURDER
ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଗିରଫ, 12ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗିରଫଦାରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 12, 2026 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତା ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ବଢ଼ିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟିକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଛି । ଫଳରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 12କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ।

କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗିରଫ କରିଥିବା ବଣ୍ଟିକୁ ଜେରା କରୁଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Balianta GRP Constable Soumya Ranjan
ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ (File Pic)

ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି 11 ଅଭିଯୁକ୍ତ:

ପୂର୍ବରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 11 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ବାରା ଜଣକୁ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି :
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଆଧାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗିରଫଦାରୀ ଭୟରେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବେଣୁପୁର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ପୁରୁଷମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି, SP ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାଉତରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

କାହିଁକି ଲାଗିନାହିଁ Mob lynching ଦଫା ?
ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା (Mob lynching) ଦଫା BNS 103 (2) ଲାଗିନାହିଁ । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ।

ସୌମ୍ୟ ସଂଘବଦ୍ଧ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂପର୍କିତ ଦଫା ନ ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିଡ଼ ହତ୍ୟା (Mob lynching) ଦଫା ଲଗାଯାଏ । ଜାତି, ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଧାରରେ 5ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ଥିଲେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଦଫା ଲାଗିଥାଏ । ଏପରିକି ଗୁଣି ଗାରେଡି ଜନିତ ହିଂସା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦଫା ଲଗାଯାଏ । ଲିଞ୍ଚିଂ ଧାରା ଲାଗୁ ଅଥବା ନଲାଗୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସମାନ ରହିବ । ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ Mob lynching କରିଛନ୍ତି ତାହା କହିବା ବି ଠିକ୍‌ ନୁହେଁ । " ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ; ଲୋକଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ଆସ୍ଥା ଓ ସମନ୍ୱୟ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ; ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବଦଳି, 4 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ

ବାଲିଅନ୍ତା ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣା; ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷବ୍ଧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ; ମର୍ଡର ପ୍ଲଟ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଖୁରାନିଆ, ପୀଡିତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହିଳା କମିଶନ ଟିମ୍

ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ; ବାଇକ ଧକ୍କା ପରେ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରେଳବାଇ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ପିଟି ମାରିଦେଲେ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA MOB LYNCHING
SOUMYA RANJAN MURDER CASE
ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ ହତ୍ୟା
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ
BALIANTA GRP CONSTABLE MURDER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.