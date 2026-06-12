ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ପିସିଆର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅପସାରଣ, କୁଆଡେ ଗଲେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ?
GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପିସିଆର ମୁଖ୍ୟ ବାନାମ୍ବର ସେଠୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବରୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 12, 2026 at 12:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ପିସିଆର ଟିମ୍ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ତଥା ପିସିଆର ମୁଖ୍ୟ ବାନାମ୍ବର ସେଠୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବରୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ସ୍ୱରାଜ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ (SCU)ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ଥିବା ସ୍ୱରାଜ ଦେବତା ପିସିଆର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ।
ମେ' ୭ରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କାଜ ନିକଟରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପିସିଆର ଟିମ୍ ଅବହେଳା କରିଥିଲା । ଏପରିକି ପିସିଆର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବଦଳରେ ଦେଖଣାହାରୀ ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଡିଜି ଏନେଇ ପିସିଆର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବାନାମ୍ବର ସେଠୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ବାନାମ୍ବର ବିଳମ୍ବରେ ଜାଣିଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମାମଲାରେ ମୋଟ୍ ୧୮ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ୧୧ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତେବେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଥିଲେ । ଶେଷ ଥର ଜୁନ ୧ରେ ୧୮ ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମଙ୍ଗରାଜକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଧରିପାରିନାହିଁ । ଗିରଫଦାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧିମେଇଥିବାରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ବାପା ଦୁଃଶାସନ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର