ETV Bharat / state

ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ପିସିଆର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅପସାରଣ, କୁଆଡେ ଗଲେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ?

GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପିସିଆର ମୁଖ୍ୟ ବାନାମ୍ବର ସେଠୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବରୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

GRP constable Soumya Ranjan Swain
GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 12, 2026 at 12:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ପିସିଆର ଟିମ୍ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ତଥା ପିସିଆର ମୁଖ୍ୟ ବାନାମ୍ବର ସେଠୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବରୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ସ୍ୱରାଜ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ (SCU)ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ଥିବା ସ୍ୱରାଜ ଦେବତା ପିସିଆର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ।

GRP constable Soumya Ranjan Swain
GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ (ETV Bharat)
ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଥିଲେ ଡିଜିପି:

ମେ' ୭ରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କାଜ ନିକଟରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପିସିଆର ଟିମ୍ ଅବହେଳା କରିଥିଲା । ଏପରିକି ପିସିଆର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବଦଳରେ ଦେଖଣାହାରୀ ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଡିଜି ଏନେଇ ପିସିଆର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବାନାମ୍ବର ସେଠୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ବାନାମ୍ବର ବିଳମ୍ବରେ ଜାଣିଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ ।

GRP constable Soumya Ranjan Swain
GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ (ETV Bharat)
ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ହେବ ଧିମେଇଛି ଗିରଫଦାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା:

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମାମଲାରେ ମୋଟ୍ ୧୮ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ୧୧ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତେବେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଥିଲେ । ଶେଷ ଥର ଜୁନ ୧ରେ ୧୮ ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମଙ୍ଗରାଜକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଧରିପାରିନାହିଁ । ଗିରଫଦାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧିମେଇଥିବାରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ବାପା ଦୁଃଶାସନ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

GRP constable Soumya Ranjan Swain
GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ରହସ୍ୟରେ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଦେଲେ କି କ୍ଲିନଚିଟ୍ ?

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ADG ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା, ୫ ଦିନିଆ ତଦନ୍ତ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲା NHRC ଟିମ୍

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ଚାଲିଛି NHRC ଜେରା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SOUMYA MURDER CASE LATEST NEWS
GRP CONSTABLE SOUMYA
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା
BALIANTA MURDER CASE ACTION
SOUMYA MURDER ACTION PCR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.